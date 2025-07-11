Как фармкомпании растят для себя молодых специалистов

Современное фармацевтическое производство включает множество сложных операций и тщательный контроль качества, поэтому требования к квалификации кадров очень высоки. Развитие производственных площадок должно идти рука об руку с подготовкой высококлассных специалистов. Им необходимо обладать не только глубокими теоретическими знаниями, но и практическими навыками работы с оборудованием, а также умением контролировать технологические процессы.

Кроме этого, специалист должен уметь работать в команде, знать правила поведения персонала на фармпроизводстве в соответствии с требованиями GMP и безусловно их соблюдать.

Сегодня мы наблюдаем у молодых специалистов высокий уровень теоретической подготовки. При этом у выпускников колледжей зачастую лучше развиты практические навыки, чем у выпускников вузов.

Именно поэтому на первый план выходит формирование непрерывных образовательных проектов начиная со школы. Для обучения будущих специалистов отрасли создается инфраструктура, которая позволяет отработать полученные знания в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого в том числе используются VR-технологии. Укрепляется взаимодействие между бизнесом и государственными институтами, растет значение программ целевого обучения.

«Р-Фарм» давно и последовательно реализует этот подход. Мы выстраиваем сотрудничество с вузами, колледжами и школами, участвуем в федеральных инициативах. С нами на постоянной основе работают более 50 образовательных организаций — это дает возможность готовить специалистов под конкретные задачи бизнеса.

Приведу несколько примеров. В сентябре 2024 года начал обучение восьмой набор нашего фармацевтического класса для школьников в Ярославле. Ребята углубленно изучают химию и предметы естественно-научного профиля с преподавателями ведущих вузов и колледжей региона, проходят стажировки в лабораториях. Особенность программы — дополнительные общеобразовательные треки: основы аналитической химии, дополнительные главы органической химии, основы микробиологии и другие. Всего за время работы проекта выпускниками фармкласса стали более 200 ребят.

Также мы реализуем профильные смены на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе и образовательного центра «Сириус», фестивали и конкурсы в рамках регионального проекта «Фармстарт», а также занимаемся поддержкой олимпиад и детских конференций. За все время в наших программах приняли участие более 5 млн школьников. Ранняя профориентация помогает осознанно подойти к выбору профессии и определить направление дальнейшего обучения.

Важным элементом этой системы является и работа с вузами и колледжами. Совместно с Ярославским промышленно-экономическим колледжем в рамках федерального проекта «Профессионалитет» мы запустили тренинг-центр «Биофармацевтическое производство». Здесь студенты колледжей и вузов осваивают все процессы биотехнологического производства — от культивирования клеточной линии до очистки и масштабирования, а также приобретают навыки поведения в чистых зонах. Центр является аналогом реального производственного участка и оснащен передовым оборудованием.

Ежегодно подготовку в тренинг-центре проходят более 350 человек. После обучения студенты стажируются на площадках группы «Р-Фарм». Лучшие из них становятся нашими сотрудниками.

Мы также заключаем договоры о целевом обучении в вузах. Сегодня более 35 студентов учатся по таким договорам, в 2025 году к нам были трудоустроены первые выпускники. Чтобы еще глубже погрузить студентов в рабочие процессы компании, мы организуем практики и стажировки на наших производственных площадках.

В подготовке кадров, как и во всех других направлениях, мы следуем актуальным трендам. Один из них — цифровизация. Мы внедрили программу обучения с использованием VR-технологии, которая позволяет получить опыт работы на фармпроизводстве в виртуальном формате. Программа предусматривает обучение таким операциям, как разморозка клеточной культуры, первичный посев, масштабирование, подготовка биореактора на биотехнологическом производстве, эксплуатация машин и другого оборудования на фармацевтическом производстве. В VR-системе предусмотрено два режима работы — обучающий и экзаменационный.

Так мы выстраиваем глобальную комплексную систему профильного образования от ранней профориентации до студенческих стажировок на реальном фармацевтическом производстве. Благодаря этой системе мы можем подготовить высококвалифицированных специалистов, способных решать актуальные задачи не только одного предприятия, но и отрасли в целом. Мы убеждены, что на системообразующих компаниях лежит ответственность за будущее отечественной промышленности, ее способность отвечать на вызовы времени, а подготовка кадров — важнейшая инвестиция в устойчивое развитие отрасли.

gxpnews