Правительство исключило из «белого списка» ряд постановлений об обращении лекарств

Правительство в рамках «регуляторной гильотины» исключило из «белого списка» более 20 нормативно-правовых актов, которые касаются фармотрасли. Среди них документы в сфере обращения лекарственных средств, медизделий, регулирования цен и установления трудовых взаимоотношений.

Постановление Правительства РФ № 1032 от 09.07.2025 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467» опубликовано на портале правовых актов. Нормативные акты, касающиеся обращения лекарственных средств и медизделий, переизданы. Старые акты применяются до 01.09.2025, если не были отменены ранее.

Цены на ЖНВЛП

Постановление Правительства от 29 октября 2010 г. № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Постановление Правительства от 15 сентября 2015 г. № 979 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 865 и об утверждении методики расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Постановление Правительства от 16 декабря 2019 г. № 1683 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Обращение ЛП

Постановление Правительства от 26 ноября 2019 г. № 1510 «О порядке ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения».

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 23 августа 2010 г. № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств».

Приказ Министерства здравоохранения от 1 апреля 2016 г. № 200н «Об утверждении правил надлежащей клинической практики».

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 15 февраля 2017 г. № 1071 «Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора».

Розница и применение

Приказ Министерства здравоохранения от 31 августа 2016 г. № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения».

Приказ Министерства здравоохранения от 9 января 2018 г. № 1н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи».

Медизделия

Приказ Министерства здравоохранения от 10 октября 2012 г. № 408н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей».

Приказ Министерства здравоохранения от 8 февраля 2013 г. № 61н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны».

Приказ Министерства здравоохранения от 27 июня 2014 г. № 333н «Об утверждении Требований к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи сотрудниками федеральных органов исполнительной власти, ведомственной охраны и народными дружинниками, на которых законодательством Российской Федерации возложена обязанность оказывать первую помощь».

Приказ Министерства здравоохранения от 15 августа 2012 г. № 89н «Об утверждении Порядка проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений, а также перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений».

Приказ Министерства здравоохранения от 16 мая 2013 г. № 300н «Об утверждении требований к медицинским организациям, проводящим клинические испытания медицинских изделий, и порядка установления соответствия медицинских организаций этим требованиям».

Приказ Министерства здравоохранения от 19 января 2017 г. № 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия».

Трудовое законодательство

Постановление Правительства от 12 ноября 2002 г. № 813 «О продолжительности работы по совместительству в организациях здравоохранения медицинских работников, проживающих и работающих в сельской местности и в поселках городского типа».

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 15 апреля 2005 г. № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

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Таисия Кубрина

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