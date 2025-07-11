MSD заключила вторую крупнейшую сделку в фармотрасли этого года

MSD приобретет Verona Pharma за 10 млрд долл. и получит права на инновационный ингалятор от хронической обструктивной болезни легких, который поможет производителю компенсировать финансовые потери от истечения патента «Китруды». Это одна из самых крупных сделок в отрасли за 2025 год.

MSD (Merck&Co. — в США и Канаде) приобретет британскую биофармацевтическую компанию Verona Pharma за 10 млрд долл. Накануне о готовящейся сделке писали Financial Times и Reuters. Теперь эту информацию подтвердил и сам производитель.

Стороны сошлись на выплате 107 долл. за акцию — на 23% выше котировок, зафиксированных накануне объявления. Это вторая самая крупная сделка в фармацевтической отрасли за 2025 год. Лидирует январское соглашение Johnson & Johnson о покупке Intra-Cellular за 14,6 млрд долл.

Поглощение Verona Pharma предоставит MSD права на инновационный препарат Ohtuvayre (ensifentrine), разработанный для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В июне прошлого года он стал первым ингаляционным средством от этого заболевания, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) за последние 20 лет.

Лекарство одновременно расширяет дыхательные пути и снимает воспаление в легких, ингибируя ферменты фосфодиэстеразы 3 и 4 (PDE3 и PDE4). Его можно применять как самостоятельно, так и в комбинации со стероидными препаратами.

Ежегодно ХОБЛ уносит около 3,5 млн жизней. Это четвертая наиболее смертоносная патология. В 2021 году ее диагностировали у 213 млн человек в мире.

Рынок средств от этой болезни неуклонно растет. Если сегодня его объем оценивается в 17 млрд долл., то к 2032 году может достигнуть 27 млрд долл.

Конкуренция в этом сегменте усиливается. Фармкомпании GSK («Нукала», МНН меполизумаб), Amgen («Тезспире», МНН тезепелумаб; применяется от астмы, но изучается при ХОБЛ), Regeneron и Sanofi («Дупиксент», МНН дупилумаб; itepekimab — в разработке) также создают или уже вывели в продажи лекарства от ХОБЛ. Однако Ohtuvayre выделяется среди них двойным механизмом действия.

MSD активно диверсифицирует бизнес перед истечением патента на «Китруду» (МНН пембролизумаб) в 2028 году. В прошлом году онкопрепарат, имеющий более 40 показаний, принес производителю 29,5 млрд долл. — 46% от общей выручки.

В последние годы компания провела ряд дорогостоящих поглощений. В 2021 году она приобрела Acceleron за 11,5 млрд долл., получив лекарство против легочной артериальной гипертензии Winrevair (sotatercept), а в 2023 году — Prometheus за 10,8 млрд долл., что позволило добавить в портфель перспективный метод лечения заболеваний кишечника.

Фото: msd.com

Владимир Заболотских

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