Рост продаж ветпрепаратов обеспечивается за счет онлайна

Натуральную и денежную динамику продаж ветпрепаратов обеспечивает исключительно онлайн-канал, пришли к выводу аналитики RNC Pharma. С января по май 2025 года сократился ассортимент ветеринарной розницы, при этом рынок пополнился рядом новинок.

По итогам пяти месяцев 2025 года рост продаж ветпрепаратов обеспечивается за счет онлайна. Продажи в e-com за год выросли на 56% в рублях и на 42% в минимальных единиц дозирования (МЕД), тогда как в офлайне речь идет о показателях +2,5 и +7,5% соответственно. Об этом говорится в отчете аналитической компании RNC Pharma.

Общая динамика относительно января — мая 2024 года достигла 14,4% в денежном выражении, физический объем потребления ветпрепаратов вырос на сопоставимую величину (+13,6%), до уровня 114,2 млн МЕД. Всплеск сезонной активности на рынке начался раньше обычного. Абсолютные максимумы продаж пришлись на март и апрель, по итогам мая спрос уже выраженно сокращался.