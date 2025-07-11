Трамп снова заявил о намерении ввести ставку в 200% на фармпрепараты

На заявление Трампа уже отреагировали заинтересованные представители разных стран.

Глава казначейства Австралии Джим Чалмерс назвал последний раунд тарифов весьма тревожным, в то время как заместитель главы Резервного банка Эндрю Хаузер предупредил, что они окажут «глубокое» влияние на международную экономику. Ежегодно Австралия экспортирует в США препараты, вакцины и изделия медицинского назначения на сумму около $2,5 млрд, что составляет около 40% годового мирового экспорта лекарственных средств, произведенных в стране.

По данным Австралийского бюро статистики, почти 90% продукции – это иммунологический продукт «антисыворотка». Австралийский производитель плазмы крови CSL, вероятно, пострадает от тарифного плана больше всех. Компания использует американские продукты крови, в том числе переработанные в Австралии перед экспортом обратно в США.

Президент Ассоциации производителей дженериков Канады Джим Кион считает, что страна не является основной мишенью планов президента США, но предлагаемые меры все равно могут негативно сказаться на отдельных сегментах канадского рынка. По словам Киона, дженерики составляют около 90% всех выписываемых в США рецептов, причем канадский экспорт покрывает менее 5% этого рынка.

Такие небольшие объемы, подчеркнул Кион, вряд ли могут вызвать у американских властей опасения по поводу избыточной зависимости от импорта. Однако если Канада не получит исключение, последствия затронут как местные, так и иностранные компании, производящие лекарства в стране. Из-за низкой маржинальности дженериков некоторые производители могут отказаться от выпуска отдельных препаратов для внутреннего рынка, если потеряют доступ к США.

Доцент Института исследований промышленного развития (ISID) в Индии Реджи Джозеф заявил, что локальным фармацевтическим компаниям, возможно, придется взять на себя часть возросших издержек из-за ответных пошлин США. «Но в долгосрочной перспективе отрасль должна разработать стратегии диверсификации экспортных рынков и создания более географически распределенных производственных центров для снижения будущих рисков», – сказал он.

В настоящее время Индия занимает 13% рынка дженериков США в стоимостном выражении, а ее годовой объем поставок составляет около $10 млрд. Однако на ее долю приходится более 45% продаж этой продукции в стране, поскольку индийские лекарства являются одними из самых дешевых.

С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2025 года его администрация неоднократно заявляла о планах инициировать кампанию по повышению таможенных пошлин для стимуляции переноса производств национальных компаний из-за границы в Штаты. В частности, на фармпродукцию ожидалось введение пошлины в размере 25%, затем Трамп называл более крупные значения. Американские операторы фармрынка стараются адаптироваться к новым условиям. Например, Johnson & Johnson анонсировала вложения в размере $55 млрд в строительство четырех производственных предприятий, проведение НИОКР и развитие ИТ-решений в США. Детали инвестиционных программ крупных американских фармкомпаний и планы Трампа по обретению США лекарственного суверенитета – в обзоре Vademecum.

Фото: whitehouse.gov

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