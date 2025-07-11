Pfizer и BioNTech намерены оспорить решение по патенту Moderna

Американский фармгигант Pfizer и его немецкий партнер BioNTech обратились в Апелляционный суд Лондона, требуя отменить решение о нарушении патента Moderna на технологию мРНК при производстве вакцин против COVID-19 (Spikevax). Это стало новым этапом многолетнего спора между производителями вакцин от COVID-19, пишет Reuters. Компании настаивают, что технология в вакцине Moderna — это просто усовершенствование уже существовавших научных разработок, а значит, патент не должен быть действительным. Их оппонент утверждает, что их инновации уникальны, и решение суда о сохранении патента должно остаться без изменений.

Год назад Высокий суд Лондона вынес решение по патентному спору между Moderna и Pfizer/BioNTech. Суд подтвердил, что один из патентов Moderna на мРНК-технологию, используемую в вакцинах против COVID-19, является действительным, и установил, что вакцина Comirnaty производства Pfizer и BioNTech нарушает этот патент.

В результате Moderna получила право требовать компенсацию за продажи Comirnaty, осуществленные после марта 2022 года. Это решение касается только одного из двух оспариваемых патентов Moderna. Второй патент суд признал недействительным в июле 2024 года.

Согласно отчетам компаний, Pfizer и BioNTech заработали более $3,3 млрд на глобальных продажах вакцины Comirnaty в 2024 году, в то время как Moderna получила $3,2 млрд от реализации Spikevax. При этом продажи обеих вакцин значительно снизились в период с 2023 по 2024 год после окончания пандемии.

Патентный конфликт между фармацевтическими гигантами разгорелся в сентябре 2022 года. Pfizer и BioNTech инициировали судебное разбирательство в Лондоне, оспаривая два ключевых патента Moderna на технологию мРНК. Однако уже через несколько дней Moderna перешла в контратаку, заявив о нарушении своих интеллектуальных прав конкурентами.

Лондонские судебные процессы стали лишь одним фронтом масштабной юридической войны между фармагигантами. Pfizer, BioNTech и Moderna, создавшие жизненно важные вакцины в разгар пандемии, теперь ведут разбирательства за права на прорывные мРНК-технологии.

В конце 2024 года британская компания GlaxoSmithKline подала иск против Moderna в федеральный суд США в штате Делавэр, обвинив ее в нарушении патентных прав на технологию получения мРНК при производстве вакцин Spikevax и от респираторно-синцитиального вируса (РСВ, mResvia).

gxpnews