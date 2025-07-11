В РФ скорректировали правила оценки степени локализации диагностических аппаратов

Минпромторг РФ предложил изменить критерии оценки происхождения отдельных типов медоборудования — «аппаратов для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров». Текущие правила не учитывают особенности комплектующих (например, кабелей), которые могут производить в стране, но не иметь отдельных регистрационных удостоверений. Это мешает их учету при оценке локализации. В результате российские производители необоснованно теряют баллы при такой оценке их продукции. Проект поправок к Постановлению Правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 года опубликован на портале нормативных актов.

Проектом предлагается «расширить и дополнить текущие формулировки и описания составных частей» без изменения их категорий. Всего Минпромторг утвердил более 15 критериев, которые позволяют подтвердить, что товар российский. Среди них проведение НИОКР и наличие научно-производственной базы в РФ, права на программное обеспечение и его локализация (русскоязычный интерфейс), производство в России всех корпусных деталей (кроме фитингов), выполнение сборки, тестирования и упаковки на территории РФ.

Производители должны выполнять в России разработку, сборку, проверку функциональности и упаковку, загрузку и конфигурирование русскоязычного программного обеспечения. В документе также указан ряд требований к технологическим операциям.

Согласно документу, затраты на выполнение новых требований оцениваются от 300 млн до 3 млрд рублей за 6 лет. Поправки затронут 25 производителей и 181 наименование продукции, включая компании «Медстальконструкция», «Аксион», «Нейрософт», «Монитор», «Астел», «Петр Телегин» и другие.

С сентября 2022 года в России действует балльная система оценки локализации сложных приборов. Она призвана стимулировать развитие отечественных технологий и компонентов. Однако позже выяснилось, что система требует доработки из-за неучтенных отраслевых нюансов.

В Минпромторге отметили, что текущие требования не учитывают особенности некоторых медицинских изделий, например диагностических аппаратов. Составные части (кабели и др.) часто не имеют отдельных регистрационных удостоверений, что лишает производителей баллов локализации.

В июне Минпромторг предложил до конца 2026 года не указывать баллы локализации в документах для закупок 18 видов медоборудования. Это позволит производителям использовать текущие реестровые записи без переоценки.

gxpnews