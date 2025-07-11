Gilead Sciences согласился поставить ленакапавир для 2 млн пациентов по себестоимости

Американский фармгигант Gilead Sciences объявил, что заключил трехлетнее соглашение с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией о безвозмездных поставках Yeztugo (ленакапавира) — препарата для доконтактной профилактики ВИЧ, который требуется вводить всего дважды в год. В рамках этого партнерства производитель лекарств обеспечит необходимым количеством доз препарата до 2 млн жителей стран с низким и средним уровнем дохода. Компания подчеркнула, что реализует программу полностью без прибыли, покрывая лишь производственные затраты.

Глобальный фонд, в свою очередь, подчеркнул историческую значимость этого соглашения: впервые новый метод доконтактной профилактики ВИЧ будет внедряться синхронно как в развитых, так и в развивающихся странах. Первые поставки препарата в наиболее нуждающиеся регионы начнутся до конца 2025 года.

«Наша цель — обеспечить первую поставку и доставку препарата как минимум в одну африканскую страну к концу 2025 года, что ознаменует начало кардинальных изменений в подходах к профилактике ВИЧ в сообществах с наибольшим бременем новых случаев заражения <..> Жизненно важные инновации должны быть доступны тем, кто в них больше всего нуждается, — кем бы они ни были и где бы ни жили», — подчеркнули в фонде.

Такой профилактикой планируется обеспечить до 2 млн человек, преимущественно девочек-подростков и молодых женщин из южноафриканских стран, среди которых заболеваемость ВИЧ-инфекцией непропорционально высока. Помочь в достижении этой цели должны международные организации, фонды и частные спонсоры.

Соглашение между Gilead Sciences и Глобальным фондом было подписано сразу после одобрения ленакапавира FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) в прошлом месяце. Он стал первым и единственным одобренным регулятором средством профилактики ВИЧ, обеспечивающим защиту в течение 6 месяцев.

В двух крупных международных исследованиях, опубликованных в 2024 году, лекарство продемонстрировало высокую способность предотвращать заражение ВИЧ. Активисты отмечали, что препарат сверхдлительного действия может стать лучшим инструментом, который есть в мире, чтобы уничтожить вирус.

Как заявили тогда в Gilead Sciences, цена препарата составит $28 218 в год. Для сравнения: стоимость «Дескови», рецептурного препарата компании для профилактики ВИЧ, который используется в комбинации с другими лекарствами, составляет около $26 400 в год.

gxpnews