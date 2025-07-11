В Подмосковье приступили к строительству фармкластера за 6,5 млрд рублей

Российская фармкомпания «Авексима» приступила к строительству производственного кластера на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском округе Московской области, управляющей компанией которого является Корпорация развития МО. На площадке организуют полный цикл производства новых лекарств. Объем инвестиций составит 6,5 млрд рублей. Запуск первой очереди намечен на 2027 год, полная реализация проекта займет 8 лет, сообщила пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

«На территории Московской области компания будет разрабатывать и производить препараты для лечения заболеваний в области кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии», — рассказал генеральный директор ОАО «Авексима» Иван Халепо.

Комплекс площадью свыше 170 000 кв. м будет включать лаборатории и опытно-промышленные участки для полного цикла разработки и производства лекарственных препаратов. На производстве планируется создать более 1500 рабочих мест.

ОАО «Авексима» и АО «Корпорация развития Московской области» подписали дополнительное соглашение о расширении сотрудничества в рамках инвестпроекта по строительству фармацевтического производственно-логистического комплекса в индустриальном парке «Есипово» в 2021 году.

Как отмечала тогда заместитель председателя правительства МО — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, в рамках подписанного документа площадь участка для реализации инвестпроекта копании «Авексима» вырастет с 20 до 33 га. Это позволит инвестору расширить проект, который будет реализован в две очереди. Сообщалось, что инвестиции в реализацию проекта увеличатся с 3 до 6,5 млрд рублей.

«Авексима» — вертикально интегрированный фармпроизводитель, основанный в 2011 году. Сейчас у компании три завода: «Авексима Сибирь» (Кемеровская область), «Иммафарма» (Москва) и Ирбитский химфармзавод (Свердловская область).

gxpnews