Число случаев сокращений в биофармацевтике достигло четырехлетнего максимума

Биофармацевтическая отрасль в США столкнулась с рекордным числом увольнений — в мае компании сектора объявили о 29 раундах сокращений (RIF), что стало самым высоким месячным показателем за 4 года мониторинга Fierce Biotech. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2025 года (26 увольнений). Для сравнения: в мае 2024 года произошло 20 сокращений, в 2023-м — 12, а в 2022-м — всего 5. В первой половине 2025 года общее число увольнений составило 128, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2024 года (97 случаев).

Компании называют основной причиной увольнений сложную рыночную ситуацию и сокращение госфинансирования. Так, американская компания Eikon Therapeutics сократила 15% штата из-за исчезновения рынка исследовательских приборов. 10x Genomics уволила 8% сотрудников на фоне падения спроса на оборудование для секвенирования — 40–50% ее выручки ранее зависело от грантов NIH (National Institutes of Health, Национальные институты здравоохранения США).

Макроэкономическая нестабильность продолжает давить на биотехнологический сектор. Во II квартале 2025 года прекратили деятельность сразу четыре тапких стартапа: Vincerx Pharma, Third Harmonic Bio, Octagon Therapeutics, iTeos Therapeutics. Рекордные показатели увольнений в первой половине 2025 года указывают на сохранение кризисных тенденций как минимум до конца года.

Вместе с тем отдельные компании, в частности Vor Bio, демонстрируют возможности для резкого восстановления даже после почти полного краха. Компания, уволившая в мае 95% сотрудников, неожиданно заключила сделку с китайской RemeGen на $4 млрд за права на препарат телитацицепт. Она также привлекла $175 млн частных инвестиций и полностью сменила руководство.

Хотя Vor Bio удалось переломить ситуацию, другие компании сталкиваются с растущим давлением и проводят многочисленные сокращения в надежде удержаться на плаву. Так, Atara Biotherapeutics после проблем с FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) сократила штат на 70%, оставив лишь 23 сотрудника.

Leap Therapeutics уволила 75% персонала, свернув клинические исследования. Фармгигант Bristol-Myers Squibb провел четыре волны сокращений, ликвидировав 863 рабочих места за полгода.

Как писали ранее GxP News, потрясения в биотехнологической отрасли вызвало сокращение расходов на федеральное агентство здравоохранения. Несколько указов американского президента Дональда Трампа блокируют финансирование от NIH. Деньги на ранние стадии исследований, которые учреждение традиционно предоставляло, помогали биотехнологическим стартапам разрабатывать новые лекарства самостоятельно или совместно с крупными фармацевтическими компаниями.

Еще одной проблемой стали массовые увольнения ведущих ученых из FDA и других учреждений, инициированные в начале апреля министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди-младшим. В отрасли они вызвали многочисленные вопросы насчет дальнейшей работы агентства. Биотехнологические компании практически сразу столкнулись с задержками в получении отзывов от FDA.