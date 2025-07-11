В Британии отозвали партию глазных капель «Задитен» из-за риска потери зрения

Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) объявило об отзыве партии глазных капель «Задитен» производства французской фармкомпания Laboratoires Thea. Как следует из сообщения регулятора, компания через свою дочернюю структуру Thea Pharmaceuticals Limited уведомила о проблемах на производстве, которые могли привести к нестерильности препарата. Отзыв носит предупредительный характер — Thea Pharmaceuticals Limited пока не зафиксировала ни одного случая побочных эффектов. Однако у пациентов сохраняется риск инфицирования глаз. В России, согласно данным госреестра, такой препарат не зарегистрирован.

Из-за возможных производственных дефектов британские регуляторы экстренно изъяли из обращения более 11 тысяч упаковок капель. Отзыв касается всего одной партии (№ 4V64, со сроком годности до 30 сентября 2026 года) производства Laboratoires Thea.

Загрязнение глазных капель опасно из-за риска бактериального кератита — тяжелой инфекции, способной привести к перфорации роговицы. Он может привести к серьезным последствиям, включая снижение зрения, образование язв на роговице и даже потерю зрения в тяжелых случаях.

В группе риска — все, кто использовал капли из отозванной партии, особенно на фоне высокой концентрации пыльцы в Великобритании, усугубляющей симптомы аллергии. Отзыв совпал с сезоном обострения сенной лихорадки — периодом повышенного спроса на глазные капли.

В MHRA подчеркнули, что стерильность при производстве таких препаратов критически важна — даже минимальное загрязнение может вызвать тяжелые последствия. Агентство призвало пациентов при возникновении побочных эффектов обратиться к врачу или сообщить о них через систему мониторинга лекарств «Желтая карточка» (Yellow Card Scheme), позволяющую врачам и пациентам сообщать о новых или необычных побочных эффектах.

Препарат «Задитен» является антигистаминным препаратом, который блокирует действие гистамина, вещества, вызывающего аллергические реакции, в том числе конъюнктивит. Он содержит кетотифен, который блокирует гистаминовые рецепторы, уменьшая проявления аллергической реакции. Средство разрешено для применения у взрослых и детей с 3 лет.

В России препарат с таким торговым названием в ГРЛС не зарегистрирован. Глазные капли «Задитен» производства Laboratoires Thea ранее действительно продавались в стране. Однако на сегодняшний день найти их в онлайн-продаже не удалось. Вместе с тем такое лекарство можно приобрести от других производителей, в том числе Excelvision (Франция) и Novartis Pharma (Швейцария).

Ранее стало известно, что MHRA начало расследование после многочисленных жалоб на побочные эффекты препаратов от диабета и ожирения «Мунджаро», «Вегови», «Оземпик» и лираглутида. Сотни людей сообщили о проблемах с поджелудочной железой, связанных с инъекциями для снижения веса.

gxpnews