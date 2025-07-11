В России завершили эксперимент по ускоренному созданию онковакцин

Специалисты Научно-исследовательского института физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ им. М. В. Ломоносова завершили контрольный эксперимент в рамках аванпроекта, направленного на разработку модели ранних стадий канцерогенеза. Разработанная модель позволяет ускорить создание онковакцин и таргетных противораковых препаратов. Об этом ТАСС сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

«В ходе выполнения аванпроекта коллектив ученых НИИ ФХБ им. А. Н. Белозерского разработал на основе CRISPR/Cas9 систему направленного редактирования генома взрослых мышей с нормально функционирующим иммунитетом. Это позволяет моделировать возникновение у мышей раковых опухолей de novo, вызванных определенными, заранее заданными сочетаниями мутаций. Это своеобразный молекулярный конструктор онкопатологии. Разработанная модель открывает новые возможности для ускоренной разработки онковакцин и таргетных противораковых препаратов», — пояснили в ФПИ.

По их словам, в ходе аванпроекта была проверена эффективность разработанной модели на примере образования опухоли печени. Так, после введения разработанных генетических конструкций, направленных на подавление опухолевых супрессоров, у всех подопытных животных в течение 3–4 месяцев развивалась гепатоцеллюлярная карцинома. Последующий генетический анализ подтвердил наличие целевых мутаций в опухолевых клетках.

В организации добавили, что ключевой задачей аванпроекта являлось воспроизведение начальных стадий канцерогенеза с применением технологий геномного редактирования in vivo (в живом организме). Создание новых экспериментальных моделей крайне важно для выявления злокачественных трансформаций на доклинической стадии и определения перспективных мишеней для иммунотерапии.

Ранее стало известно, что ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета создали и зарегистрировали первую базу данных, содержащую информацию о побочных эффектах ингибиторов контрольных точек и их комбинаций в иммуноонкологических препаратах. Речь идет о передовом классе препаратов, которые изменили подход к лечению рака.

gxpnews