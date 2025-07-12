Минздрав и ФАС обновили рекомендации для госзакупок

Минздрав РФ и ФАС обновили рекомендации для заказчиков, закупающих лекарства для государственных нужд. Документ поясняет, что не надо учитывать при формировании начальной максимальной цены контракта. Ранее ведомства обращали внимание на два случая, теперь добавлен третий.

Минздрав и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовали совместное письмо, разъясняющее порядок определения начальной максимальной цены контракта, утвержденного приказом Минздрава РФ №1064н от 19.12.2019. Рекомендации для госзаказчиков разработаны во избежание некорректного расчета цены контракта и срывов закупок. При этом в документе отмечается, что письмо не является нормативным актом.

Ранее Минздрав и ФАС рекомендовали не учитывать цены на препарат, который отсутствует в гражданском обороте. Кроме того необходимо не брать в расчет лекарства, у которых закончился срок годности.

Новая рекомендация касается ввода в гражданский оборот воспроизведенных препаратов. Госзаказчикам следует проверить наличие вступивших в законную силу решений о незаконном введении дженерика в гражданский оборот при наличии действующего патента оригинального препарата, вынесенных ФАС или арбитражными судами.

ФАС отметила в официальном, что новая редакция учитывает вероятность недобросовестной конкуренции между фармкомпаниями.

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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