ЕС создаст запасы препаратов и медизделий для борьбы с будущими кризисами здравоохранения

Евросоюз создаст запасы критически важных препаратов и медизделий на случай чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Решение продиктовано опытом пандемии COVID-19, во время которой европейские страны столкнулись с нехваткой вакцин и защитных масок.

Новая стратегия Европейского союза (ЕС) предполагает создание стратегических запасов критически важных препаратов и медицинских изделий на случай кризисов здравоохранения, подобных пандемии COVID-19. Об этом пишет агентство Reuters.

Власти создадут систему координации действий стран еврозоны. Утверждается, что платформа наладит обмен данными о полученных бюджетных средствах и остатках медтоваров.