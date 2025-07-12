J&J одержала победу над Teva и Viatris в патентном споре по препарату от шизофрении

Johnson & Johnson одержала победу в патентном споре с производителями дженериков Teva и Viatris. Иск касался препарата от шизофрении Invega Sustenna, который принес фармкомпании 4,2 млрд долл. выручки в 2024 году.

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) выиграла судебное дело против производителей дженериков Teva Pharmaceutical и Viatris по патенту на препарат от шизофрении Invega Sustenna (палиперидона пальмитат). Об этом пишет агентство Reuters.

Апелляционный суд США отклонил доводы ответчиков, которые пытались добиться признания патента J&J недействительным. Как утверждали Teva и Viatris, описанная в нем схема дозирования антипсихотика слишком «очевидна» для квалифицированных специалистов — в праве это может быть основанием для аннулирования патента.

Победа в суде позволит J&J удерживать монополию до 2031 года и сохранить один из самых доходных активов в своем портфеле. В прошлом году объем продаж Invega Sustenna составил 4,2 млрд долл., из которых 3,1 млрд долл. пришлись на американский рынок.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило это лекарство для лечения шизофрении в 2009 году. Оно было первым антипсихотическим средством против заболевания, которое вводится внутримышечно раз в месяц и обеспечивает стабильную концентрацию активного вещества в течение всего периода. Доступные в то время аналоги требовали более частых инъекций (флуфеназин, галоперидол — интервал между дозами от двух до четырех недель).

Конфликт начался в 2018 и 2019 годах, когда J&J подала иски против Teva и Mylan (с 2020 года входит в состав Viatris), планировавших выпустить дженерики Invega Sustenna. В 2021 году суд Нью-Джерси вынес решение в пользу фармгиганта. Однако три года спустя Апелляционный суд возобновил дело, предоставив возможность доказать «очевидность» патента на антипсихотик.

Фото: freepik.com

Владимир Заболотских

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