«Инфарма» предложила включать лекарства в новый перечень СЗЛС из прежнего после экспертизы

Ассоциация фармкомпаний «Инфарма» направила письма в Минздрав и Минпромторг с предложениями по формированию перечня стратегически значимых лекарств. В частности, при формировании его первой части она предлагает не переносить полностью все лекарства из существующего перечня, а провести их оценку на соответствие новым критериям.

При формировании перечня стратегически значимых лекарств (СЗЛС) не следует переносить в него все препараты из действующего списка, считают в Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» (ассоциация «Инфарма»). По их мнению, необходимо предварительно провести оценку этих препаратов на соответствие критериям, которые будут закреплены в 2025 году. Соответствующие предложения содержатся в письмах организации на имя заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева и заместителя министра промышленности и торговли Екатерины Приезжевой (имеются в распоряжении «ФВ»).

Госдума приняла закон о перечне СЗЛС, ранее информировал «ФВ». Документ закрепляет понятие стратегически значимых лекарств, тогда как непосредственно перечень, порядок и критерии его формирования еще предстоит утвердить правительству. В середине июня Минпромторг представил фармпроизводителям финальную версию проекта перечня, состоящую из двух разделов. К первому разделу при госзакупках будет применяться правило «второй лишний», в него войдут наркотические и психотропные лекарства, препараты крови и 215 позиций из действующего перечня (утвержден распоряжением правительства в 2010 году).

При формировании данного перечня не применялись какие-либо формализованные критерии, обращают внимание участники ассоциации «Инфарма». Поэтому включение лекарств из прежнего перечня в обновленный без проведения оценки на соответствие всем новым критериям «представляется необоснованным».

«Считаем необходимым, чтобы все лекарственные препараты, включаемые в перечень, независимо от основания их первоначального внесения, проходили оценку на соответствие устанавливаемым критериям», — говорит исполнительный директор ассоциации Вадим Кукава.

Для поддержания конкуренции при госзакупках лекарств из первого раздела перечня и при применении правила «второй лишний» предлагается включить в этот раздел только те препараты, которые на момент принятия решения выпускались как минимум двумя производителями, не входящими в одну группу лиц.

Отдельное внимание участники ассоциации обращают на особенности иммунобиологических лекарственных препаратов и просят установить отсрочку в три года, чтобы позволить производителям осуществить локализацию и получить возможность в дальнейшем участвовать в закупках по правилу «второй лишний».

«Учитывая сложность производственного цикла, длительность трансфера технологий и необходимость глубокой технологической локализации, для таких препаратов предлагается установить отсрочку их фактического включения в перечень – не ранее чем через три года с момента принятия решения комиссией по формированию перечня. Это позволило бы производителям завершить процессы локализации без риска утраты инвестиционной привлекательности проекта вследствие досрочного включения конкурирующих препаратов в перечень», — сказано в обращении.

Согласно проекту Минпромторга, лекарства из второго раздела перечня получат ценовую преференцию в 15—30%. В него войдут средства против особо опасных инфекций, для социально значимых заболеваний, заболеваний, указанных в федеральных проектах нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также заболеваний, которые позволяют установить ребенку группу инвалидности. Возможно, будут включены и некоторые антибактериальные препараты.

«Инфарма» предлагает применять критерий отсутствия в Российской Федерации иных зарегистрированных лекарственных препаратов с иными МНН, применяемыми в рамках одного медицинского показания и относящимися к одному коду АТХ четвертого уровня, в отношении всех лекарственных препаратов из второго раздела перечня.

В письме подчеркиваются важность открытости и прозрачности работы комиссии, возможность участия представителей производителей в ее заседаниях, а также предварительное и последующее размещение информации о поданных заявках и принятых решениях на официальном сайте Минздрава.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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