Суд в США встал на сторону производителей препарата Zantac по 75 тысячам исков

Верховный суд американского штата Делавэр ограничил применение заключений от нескольких экспертов, использовавшихся 75 тысячами пациентов, подавших в суд на GSK, Pfizer, Sanofi и Boehringer Ingelheim из-за возможного возникновения у них онкозаболеваний, связанных с приемом препарата от изжоги Zantac (ранитидин). Суд единогласно поддержал позицию фармкомпаний, исключив показания десяти врачей и ученых, восемь из которых утверждали, что действующее вещество Zantac провоцирует 10 видов онкологических заболеваний.
Судья Абигейл ЛеГроу заявила, что суд первой инстанции ошибочно применил слишком мягкий правовой стандарт, предполагающий допустимость свидетельств экспертов. Также у специалистов не были истребованы «надежные научные методики» для обоснования своих выводов.
ЛеГроу отметила, что первая инстанция не объяснила, на каком основании эксперты сделали вывод о связи ранитидина с раком. Ведь в исследованиях, на которые они ссылались, не изучалось воздействие канцерогена N-нитрозодиметиламин (NDMA), содержащегося именно в ранитидине, а также не была установлена научно доказанная причинно-следственная связь.
Zantac, апервые одобренный регулирующими органами США в 1983 году, стал самым продаваемым препаратом в мире в 1988 году и одним из первых, годовой объем продаж которого превысил $1 млрд. В 2019 году независимая лаборатория из Коннектикута Valisure опубликовала исследование о том, что ранитидин может образовывать вероятный канцероген NDMA. Позднее издание Bloomberg сообщило, что NDMA раньше добавляли в ракетное топливо, а теперь используют для провоцирования рака у лабораторных крыс. По данным издания, изучившего документы GSK, фармкомпания знала о потенциально опасном свойстве препарата с 1978 года, однако скрывала его от FDA.
Через несколько месяцев после анализов Valisure производители и регуляторы здравоохранения по всему миру стали отзывать Zantac и изымать его с рынка. В октябре 2021 года Минздрав РФ также исключил ранитидин из перечня ЖНВЛП и минимального аптечного ассортимента.
После 2020 года в США к компаниям, причастным к продажам и производству препарата, стали подавать иски. Ответчиками в них выступала сама GSK, выступавшая первым производителем медикамента, а также Pfizer (партнер британской фармкомпании, продавала Zantac в 2000–2006 годах), Haleon (совместное предприятие GSK и Pfizer), Sanofi (продавала препарат с 2017 по 2019 год), Boehringer Ingelheim (продавала лекарство в 2006–2017 годах). Из-за обвинений и большого количества исков акции GSK, Sanofi и Haleon в августе 2022 года снизились на 12,5–14,3%. По подсчетам Bloomberg, совокупная капитализация компаний сократилась на $40 млрд.
Из скандала компании выходили по схожему сценарию: отрицали вину, но производили выплаты. Так, в апреле 2024 года стало известно, что Sanofi урегулирует 4 тысячи исков. Как заявляла французская компания, соглашение покрывает судебные иски, поданные в большинстве американских штатов, но не в Делавэре, где к Sanofi было подано около 20 тысяч исков. В 2022 году федеральный суд Флориды вынес решение, что такие заявления безосновательны, и отклонил иски от 50 тысяч пациентов. Сама Sanofi вину не признала и отказалась разглашать сумму сделки.
Pfizer в мае 2024 года согласилась выплатить $250 млн по мировому соглашению в судебном иске в штате Делавэр.
В GSK также отрицали «любые обвинения в сокрытии данных о безопасности ранитидина». Компания ссылалась на заключение американского и европейского регуляторов FDA и EMA, а также на 13 независимых эпидемиологических исследований. По их данным, доказательства причинно-следственной связи между терапией ранитидином и развитием какой-либо формы рака отсутствуют. В FDA установили, что уровень канцерогена N-нитрозодиметиламина в ранитидине не выше, чем в жареном мясе. В октябре 2024 года GSK заключила мировое соглашение на сумму $2,2 млрд по искам в США. При этом компания сохранила позицию и не признала факт правонарушения. Выплата, как заявили в компании, позволит избежать риска продолжения судебных разбирательств.
Сделка GSK решила 80 тысяч дел, возбужденных в США, или 93% от их общего числа. Также компания выплатила $70 млн Valisure, которая в мае 2024 года подала иск, подчеркнув, что GSK на протяжении 40 лет знала о рисках развития онкозаболеваний у пациентов, принимающих препарат с действующим веществом ранитидин.
Источник: Reuters
Фото: zantacotc.com