Varda Space привлекла $187 млн на разработку лекарств в космосе

Частная американская аэрокосмическая компания Varda Space Industries, основанная в 2020 году, сообщила о привлечении $187 млн в рамках финансирования серии C под руководством венчурных фондов Natural Capital и Shrug Capital. Средства направят на развитие технологий роботизированного производства лекарств в космосе. В последнем раунде участвовали Lux Capital, миллиардер Питер Тиль, Founders Fund и Khosla Ventures. В результате общий объем финансирования космического стартапа достиг $329 млн.

«Эти инвестиции позволят Varda увеличить частоту космических миссий и создать фармацевтическую лабораторию для разработки первых в мире лекарственных форм, произведенных в условиях микрогравитации», — заявил генеральный директор Varda Уилл Бруи.

По его словам, сперва компания проведет наземные испытания, после чего подготовит оптимальные формулы для орбитальных миссий. В условиях микрогравитации активные фармингредиенты кристаллизуются иначе, чем на Земле, что открывает возможности для создания уникальных лекарственных форм. В Varda уверены, что такое производство станет ключевым элементом новой орбитальной экономики.

Varda Space Industries стала первой коммерческой компанией, организовавшей производственную деятельность за пределами Международной космической станции. Параллельно компания создала гиперзвуковой испытательный комплекс для правительства США, используя возвращаемые аппараты серии W для отработки перспективных технологий.

В начале года сообщалось, что компания подтвердила жизнеспособность своей концепции во время первой миссии, успешно синтезировав в космосе препарат для лечения ВИЧ. Пока текущие объемы производства невелики, но компания планирует масштабировать технологию.

«Varda доказала надежность своих возвращаемых аппаратов, вызвала значительный интерес Минобороны США и теперь создает лабораторию мирового класса для производства в микрогравитации жизненно важных препаратов и высокотехнологичных материалов», — отметил генеральный партнер Natural Capital Рави Тануку.

Компания также расширила свое присутствие в США, открыв офис в Хантсвилле (Алабама) и новую лабораторию площадью 930 кв. м (10 000 кв. футов) в Эль-Сегундо (Калифорния). Эти мощности позволят ученым разрабатывать процессы кристаллизации биопрепаратов, включая моноклональные антитела. Рынок моноклональных антител в 2022 году оценивался в $210,1 млрд.

В новом калифорнийском центре работает команда экспертов с опытом в структурной биологии и кристаллизации, ранее трудившаяся в 20 ведущих фармкомпаниях.

gxpnews