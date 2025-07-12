Подмосковная площадка «Биннофарм Групп» нарастила выпуск лекарств на 21%

Подмосковный завод «Алиум» (входит в состав фармкомпании «Биннофарм Групп») увеличил объем выпуска лекарств на 21% — с 249 до 300 тонн за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Количество произведенных таблеток также продемонстрировало значительный рост, увеличившись на 10% относительно показателей предыдущего отчетного периода. Особенно активно идет выпуск препаратов на экспорт: объемы отгрузки в страны СНГ увеличились на 40%, достигнув 5,1 млн упаковок против 3,7 млн годом ранее, сообщили GxP News в пресс-службе компании.

Основными рынками сбыта стали Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, Грузия и Киргизия. Рост показали практически все ключевые экспортные рынки ближнего зарубежья. Наибольший вклад в общий прирост обеспечили препараты кардиологического, гинекологического, гастроэнтерологического профиля и средства антибактериальной терапии.

Кроме того, как сообщил корпоративный директор по производству компании Анатолий Ягленко, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию новую линию грануляции мощностью до 200 тонн в год и современную упаковочную машину, которая позволит увеличить выпуск упаковок на 15–20 млн единиц ежегодно.

В 2024 году Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщило, что завод «Алиум» получил льготный заем от Фонда развития промышленности региона на модернизацию производственных мощностей. Его размер составил 150 млн рублей. Средства направят на разработку и закупку технологического оборудования, его установку и подготовку к серийному производству. Общий объем инвестиций в проект составит около 190 млн рублей. Запуск модернизированного производства запланирован на начало 2026 года.

«Биннофарм Групп» — один из самых крупнейших экспортеров лекарств из России в страны СНГ и ЕАЭС. Всего на сегодняшний день препараты компании можно приобрести в 15 странах мира. Завод «Алиум» — одна из пяти производственных площадок производителя, расположенная в Оболенске Серпуховского района Московской области. В состав компании входят также ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Биннофарм» (г. Зеленоград), АО «Биоком» (г. Ставрополь) и современный R&D-центр (г. Красногорск).

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