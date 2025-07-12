Jazz Pharmaceuticals сменила генерального директора впервые за 16 лет

Международная биофармацевтическая компания Jazz Pharmaceuticals, штаб-квартира которой находится в Ирландии, объявила о назначении Рене Гала на пост генерального директора с 11 августа. В этой должности она сменит соучредителя компании Брюса Козадда, руководившего организацией в течение 16 лет. 53-летняя Гала войдет в число немногих женщин-руководителей в индустрии, присоединившись к таким лидерам, как Эмма Уолмсли (GSК), Белен Гарихо (Merck KGaA) и Решма Кевалрамани (Vertex Pharmaceuticals).

Козадд назвал Гала «ключевой фигурой в преобразовании Jazz Pharmaceuticals в быстрорастущую биофармацевтическую компанию». Она также войдет в совет директоров и станет одной из шести женщин в руководстве компании, включая главного бухгалтера Патрисию Карр и коммерческого директора Саманту Пирс. 61-летний Козадд продолжит занимать пост председателя совета директоров.

Согласно годовому отчету компании, в 2024 году Козадд получил общую компенсацию в размере $15,5 млн, тогда как Гала стала вторым по доходам руководителем компании с $6,6 млн. После назначения на пост генерального директора ее годовой оклад вырастет с $900 000 до $1,2 млн, следует из заявления компании в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США). Также она получит единовременный акционный грант в размере $6,5 млн.

Гала имеет более чем 30-летний опыт работы в фармацевтической отрасли. Окончив Университет Вандербильта, она начала карьеру в американском фармгиганте Eli Lilly, где 5 лет работала в сфере развития бизнеса и продаж. До прихода в Jazz Pharmaceuticals, к которому она присоединилась в 2020 году, Гала также занимала должность финансового директора в компаниях Grail и Theravance Biopharma.

О том, что Козадд планирует уйти с поста генерального директора, стало известно в декабре 2024 года. Он помог основать Jazz Pharmaceuticals в 2003 году и занимал должность исполнительного директора компании до 2009-го, прежде чем возглавить ее. Под его руководством Jazz разработала сильный портфель в области нейронауки и онкологии и расширилась за счет стратегических приобретений и органического роста.

Дублинская компания заявила, что рассматривала как внутренних, так и внешних кандидатов, прежде чем остановила выбор на Гала. За 5 лет работы в компании она занимала должность финансового директора, а в октябре 2023 года была назначена операционным директором.

Выручка Jazz Pharmaceuticals в 2024 году составила $4,1 млрд. Основные продукты компании — препарат от нарколепсии Xywav (одобрен 5 лет назад, объем продаж в 2024 году — $1,5 млрд) и противосудорожный препарат Epidiolex на основе каннабиса (вышел на рынок в 2018 году, продажи в 2024 году достигли $972 млн). Ожидается, что Epidiolex станет бестселлером компании.

gxpnews