Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на фармпрепараты — реакция рынка

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров 8 июля снова поднял вопрос о введении 200-процентных пошлин на импорт фармацевтической продукции иностранного производства, предложив производителям год-полтора на перенос производств в США. Пока неясно, будет ли эта инициатива реализована: администрация Трампа уже говорила об аналогичных мерах в прошлом. Однако финансовые рынки сохранили спокойствие — акции фармкомпаний практически не отреагировали на его слова. Аналитики выразили сомнения в реализуемости этих планов, предупредив о потенциальных рисках.

Во время заседания Трамп заявил журналистам, что по-прежнему планирует ввести пошлины на отдельные ключевые отрасли, включая фармацевтику, полупроводники и металлы. Особое внимание было уделено фармацевтическому сектору, где радикальное повышение тарифов планируется ввести после предоставления компаниям времени для адаптации.

«Мы дадим им [компаниям] около года-полутора, чтобы приехать [перенести производство в США]. После этого они будут облагаться пошлиной по крайне высокой ставке, если продолжат ввозить лекарства», — процитировал Bloomberg заявление Трампа.

Идея 200-процентных тарифов не нова — Трамп уже обсуждал ее в марте на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Тогда он критиковал Ирландию за привлечение американских фармкомпаний низкими налогами, угрожая закрыть им доступ на рынок США. «Если вы хотите что-то продавать в Штатах, я введу 200-процентную пошлину, и вы ничего не сможете здесь реализовать», — заявил он тогда.

Ирландия остается крупнейшим экспортером фармацевтики в США: в 2024 году поставки составили $50 млрд. Для сравнения: импорт из Индии достиг $12 млрд, а из Китая — $8 млрд.

В апреле Трамп также предлагал «тарифную стену» для фармацевтики, но с переходным периодом. На митинге «Инвестируйте в Америку» он пообещал дать компаниям время на переезд, после чего резко ужесточить условия. «Мы дадим им срок, но потом построим стену из пошлин», — заявил он, отметив, что со временем вести бизнес в США станет «очень сложно».

Точные сроки введения пошлин на фармацевтическую продукцию — или начала отсчета льготного периода — остаются неясными. Подробности о тарифах на фармпродукцию «будут опубликованы в конце месяца», — заявил ранее министр торговли США Говард Лютник в интервью CNBC.

Однако, как пишет британское издание Financial Times, инвесторы проигнорировали угрозу Трампа, сочтя его заявление очередной «риторикой». Аналитики считают, что этот сбор вряд ли будет введен. Акции большинства крупных европейских фармкомпаний после его выступления сперва упали, но затем восстановились, многие из них торговались на прежнем уровне или немного выросли.

Акционеры крупнейшей индийской фармацевтической отрасли, которая поставляет в США около 40% дженериков, также не обратили внимания на заявление американского президента. Индекс S&P BSE Healthcare, отслеживающий акции индийских фармацевтических компаний, практически не изменился.

Вместе с тем аналитики инвестиционной группы Capstone заявили, что введение пошлин на таком уровне окажет значительное влияние на пациентов в США. «Если будут введены 200-процентные пошлины на фармпрепараты, США грозит дефицит лекарств, поскольку производители оригинальных препаратов столкнутся с ростом затрат на импорт компонентов, а производители дженериков, скорее всего, уйдут с американского рынка, чтобы сохранить и без того крайне низкую маржинальность», — заявили в компании.

Аналитики Barclays со ссылкой на отчет американской отраслевой ассоциации, в свою очередь, предупредили, что даже 25-процентный тариф приведет к росту затрат на лекарства почти на $51 млрд в год и увеличению цен на 12,9%.

gxpnews