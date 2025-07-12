«Вертекс» вышел на азиатский рынок

В июне 2025 года российская фармацевтическая компания «Вертекс» впервые поставила лекарства и косметические средства в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Она стала первой страной в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда компания начала экспортировать свою продукцию. До этого география экспорта «Вертекса» ограничивалась странами СНГ и несколькими дружественными государствами. Общий объем первой партии превысил 1500 упаковок, сообщили GxP News в пресс-службе компании.

Подготовка к выходу на рынок Лаоса заняла около года. Поставка лекарств была согласована с Министерством здравоохранения страны и проведена без обязательной национальной регистрации. Основным каналом сбыта для продукции компании станет аптечный сегмент.

Генеральный директор «Вертекса» Георгий Побелянский подчеркнул, что лаосский рынок небольшой для компании. Вместе с тем он позволит апробировать логистические схемы и оценить перспективы реализации подобных проектов.

Компания отгрузила в Азию как оригинальные комбинированные препараты, так и дженерики. В первую поставку включили в том числе дерматологические средства, препараты для лечения астмы и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Также компания направила средства своих косметических брендов для ухода за кожей и волосами, противоотечные и тонизирующие продукты для ног. Дальнейшее расширение ассортимента будет зависеть от результатов первых продаж.

По итогам первого полугодия 2025 года общий объем экспортных поставок «Вертекса» достиг 505 тысяч упаковок продукции на сумму 126 млн рублей. На текущий момент помимо России и Лаоса компания осуществляет поставки в Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан.

Ранее в компании «Вертекс» сообщили, что планируют в 2025 году включить в свой портфель около 30 новых наименований продуктов с учетом разных фасовок и дозировок лекарств. На стадиях разработки и регистрации находится около 100 продуктов компании.

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