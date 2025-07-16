АФПЕАЭС предупредила Минздрав о рисках в случае принятия новых правил платы ученым за КИ

Новые правила платы за участие ученых в клинических исследованиях приведут к значительному увеличению их стоимости и поставят под вопрос целесообразность их проведения на территории России, считают в АФПЕАЭС. Законопроект создает и другие риски, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для пациентов.

Принятие законопроекта о новых правилах платы ученым за участие в клинических исследованиях приведет к значительному увеличению стоимости КИ и сокращению их числа на территории России. Законопроект о внесении изменений в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан» создает и другие риски, как то снижение качества образования и информирования, замедление внедрения новых методов лечения. Об этом говорится в письме Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) на имя заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева (имеется в распоряжении «ФВ»).

Минздрав намерен запретить фармкомпаниям напрямую платить исследователям за участие в клинисследованиях лекарств и отразить соответствующие изменения в законах «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ранее сообщал «ФВ». До сих пор вознаграждение за проведение КИ от фармкомпании могли получать как медицинская организация, так и непосредственно исследователи. Минздрав увидел в этом риск конфликта интересов и предложил дать производителям лекарств возможность платить только медорганизациям. Аналогичные правила несколько лет назад были установлены в Белоруссии, и это привело к замедлению сроков проведения и снижения числа клинисследований, рассказывала директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова. По ее прогнозу, такая же ситуация грозит в случае принятия документа России.