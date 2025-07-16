Мурашко рассказал Путину, как работает проект по внедрению новых препаратов

Министр здравоохранения рассказал президенту, как финансируется материально-техническая база учреждений, которые проводят клинические исследования в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». По данным Минфина, пока этот нацпроект исполнен меньше чем на треть.

Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» в первую очередь направлен на научные разработки и позволяет более широко внедрять новые препараты, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания по социальным вопросам с президентом Владимиром Путиным.

«Он наполнен и финансированием научных разработок, плюс мы выделили средства на поддержание материально-технической базы учреждений, которые проводят клинические исследования, и в этом году мы уже выделили финансирование. И плюс создали специальные подразделения, которые обеспечивают патентование, сопровождение, поиск промышленного партнера, поиск баз, которые проводят доклинические исследования и клинические. То есть, по сути дела, мы научную разработку сопровождаем на всем протяжении», — сказал глава Минздрава.

Он отметил, что растет возврат бюджетных средств, которые идут после внедрения тех или иных результатов научной деятельности, эти показатели также будут реализованы в соответствии с поставленными планами и сроками.

По данным Минфина, по итогам первого полугодия нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» исполнен на 28,8% (1,7 млрд руб.). Он не вошел в TOP10. Федеральный проект «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий», погруженный в этот нацпроект, имеет один из самых низких показателей исполнения — 2,6%.

Ранее Минфин уже обращал внимание, что у федерального проекта «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» одно из самых низких исполнений. По данным на 1 апреля, на него было потрачено 0 руб.

Почему фарма не включилась в проект поддержки производства востребованных лекарств — в материале «ФВ» от 13.05.2025 года «Задержка в «Развитии».

Фото: kremlin.ru

pharmvestnik