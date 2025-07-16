В России создали координационный совет по развитию фарминноваций

В России создали межведомственный координационный совет по развитию отечественных фарминноваций. Он будет обеспечивать комплексную поддержку полного цикла разработки инновационных лекарств от поиска биомишеней до выхода на экспорт.

Межведомственный координационный совет по развитию отечественных фарминноваций создали в России, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Иннопрактики». Соглашение подписали Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки, компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр».

Координационный совет планирует заниматься системной поддержкой создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу на линиях собственной разработки, от поиска биомишеней до выхода на международный рынок, а также с конкретными результатами к 2030 и 2036 годам. Уже утвержден план работ на 2025 год, итоги совместной работы стороны представят на форуме «Национальное здравоохранение – 2025».