Минздрав исключил из ГРЛС шесть фармсубстанций от компании «Бион»

Из ГРЛС исключили РУ на три лекарственных препарата и шесть фармсубстанций. У одной из фармацевтических субстанций, неларабина, отсутствуют аналоги в реестре.
Минздрав отменил государственную регистрацию трех лекарственных средств и шести фармсубстанции на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регистрационных удостоверений (РУ).
|Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным наименованиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.
Из реестра исключили шесть фармсубстанций от компании «Бион», включая неларабин, зарегистрированные аналоги которого отсутствуют в ГРЛС. Фармсубстанция неларабин используется при производстве противоопухолевого препарата. В настоящее время в ГРЛС зарегистрировано только одно лекарственное средство с таким МНН производства Sandoz — «Атрианс». Согласно данным ГРЛС, все стадии производства препарата проходят на территории Австрии и Испании с использованием фармсубстанции и от FIS-Fabbrica Italiana Sintetici.
Также отменена регистрация комбинированного препарата «Викс АнтиГрипп Комплекс» (гвайфенезин + парацетамол + фенилэфрин), предназначенного для облегчения симптомов респираторных инфекций. На рынке остались другие лекарственные средства с таким МНН. Неделей ранее из ГРЛС исключили РУ другого комбинированного препарата этого же производителя — «Викс АнтиГрипп МАКС» (МНН парацетамол + фенилэфрин).
Кроме того, из ГРЛС исключили РУ на два препарата в форме вагинальных таблеток производства компании «Фармконцепт» — «Клотримазол» и «Метронидазол». Оба лекарственных средства имеют множество аналогов в реестре как зарубежного, так и отечественного производства.
Список исключенных из ГРЛС РУ (11 июля 2025 года)
|Торговое наименование и МНН
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Иматиниба мезилат (иматиниб)
|ООО «Бион»
|Субстанция-порошок
|Да
|ФС-000969 от 13.11.2014 г.
|Неларабин (неларабин)
|ООО «Бион»
|Субстанция-порошок
|Нет
|ФС-002266 от 25.04.2022 г.
|Полимурамил
|ООО «Бион»
|Субстанция-порошок
|Да
|ФС-002063 от 25.08.2020 г.
|Рабепразол натрия (рабепразол)
|ООО «Бион»
|Субстанция-порошок
|Да
|ФС-001520 от 18.10.2016 г.
|Тилорона дигидрохлорид (тилорон)
|ООО «Бион»
|Субстанция-порошок
|Да
|ФС-001609 от 17.02.2017 г.
|Убидекаренон
|ООО «Бион»
|Субстанция-порошок
|Да
|ФС-000359 от 02.07.2012 г.
|Викс АнтиГрипп Комплекс (гвайфенезин + парацетамол + фенилэфрин)
|ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьютерская компания»
|Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
|Да
|ЛП-001927 от 06.12.2012 г.
|Клотримазол (клотримазол)
|ООО «Фармконцепт»
|Таблетки вагинальные, 100 мг
|Да
|ЛП-008777 от 17.04.2023 г.
|Метронидазол (метронидазол)
|ООО «Фармконцепт»
|Таблетки вагинальные, 500 мг
|Да
|ЛП-008682 от 29.11.2022 г.
Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com
Надежда Синицына
pharmvestnik