Минздрав исключил из ГРЛС шесть фармсубстанций от компании «Бион»

Из ГРЛС исключили РУ на три лекарственных препарата и шесть фармсубстанций. У одной из фармацевтических субстанций, неларабина, отсутствуют аналоги в реестре.

Минздрав отменил государственную регистрацию трех лекарственных средств и шести фармсубстанции на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регистрационных удостоверений (РУ).

Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным наименованиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из реестра исключили шесть фармсубстанций от компании «Бион», включая неларабин, зарегистрированные аналоги которого отсутствуют в ГРЛС. Фармсубстанция неларабин используется при производстве противоопухолевого препарата. В настоящее время в ГРЛС зарегистрировано только одно лекарственное средство с таким МНН производства Sandoz — «Атрианс». Согласно данным ГРЛС, все стадии производства препарата проходят на территории Австрии и Испании с использованием фармсубстанции и от FIS-Fabbrica Italiana Sintetici.