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Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП на 0,4% в июне

В июне цены на ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно мая, следует из опубликованной Росстатом статистики. Все они дорожают третий месяц подряд. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 0,8%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Июнь 2025 г. к

I полугодие
2025 г.
к I полугодию
2024 г.

Справочно

июнь 2024 г. к

I полугодие
2024 г.
к I полугодию
2023 г.

маю
2025 г.

декабрю
2024 г.

июню
2024 г.

маю
2024 г.

декабрю
2023 г.

июню
2023 г.

100,59

105,16

109,54

109,63

100,62

106,19

112,16

110,72

Источник: Росстат

За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,8%. В том числе:

  • валосердин — +2,2%,
  • меновазин — +1,8%,
  • канефрон Н — +1,6%,
  • левомеколь — +1,6%,
  • лизобакт — +1,6%,
  • граммидин — +1,5%,
  • нафазолин — +1,4%,
  • троксерутин — +1,3%,
  • гепариновая мазь — +1,2%,
  • корвалол — +1,2%,
  • мирамистин — +1,2%,
  • таурин — +1,0%,
  • йод — +0,9%.

Снизились цены на кардиомагнил (-0,7%).

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +0,4%, в том числе на:

  • верошпирон — +1,6%,
  • натрия хлорид — +1,5%,
  • хлоргексидин — +0,7%,
  • эналаприл — +0,7%,
  • аскорбиновая кислота — +0,6%,
  • дротаверин (но-шпа) — +0,6%,
  • супрастин — +0,6%,
  • беталок 30к — +0,5%,
  • лоперамид — +0,5%,
  • омепразол — +0,5%,
  • панкреатин — +0,5%,
  • салициловая кислота — +0,5%.

Снизились цены на парацетамол (-0,5%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились: на бинты +0,8%, корригирующие очки +0,7%, шприцы одноразовые +0,5%.
Фото: 123rf.com

pharmvestnik

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15 июля, 2025 | Просмотров: 204