Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП на 0,4% в июне

В июне цены на ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно мая, следует из опубликованной Росстатом статистики. Все они дорожают третий месяц подряд. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 0,8%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне 2025 года.
Индекс цен на медикаменты
|
Июнь 2025 г. к
|
I полугодие
|
Справочно
|
июнь 2024 г. к
|
I полугодие
|
маю
|
декабрю
|
июню
|
маю
|
декабрю
|
июню
|
100,59
|
105,16
|
109,54
|
109,63
|
100,62
|
106,19
|
112,16
|
110,72
Источник: Росстат
За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,8%. В том числе:
- валосердин — +2,2%,
- меновазин — +1,8%,
- канефрон Н — +1,6%,
- левомеколь — +1,6%,
- лизобакт — +1,6%,
- граммидин — +1,5%,
- нафазолин — +1,4%,
- троксерутин — +1,3%,
- гепариновая мазь — +1,2%,
- корвалол — +1,2%,
- мирамистин — +1,2%,
- таурин — +1,0%,
- йод — +0,9%.
Снизились цены на кардиомагнил (-0,7%).
На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +0,4%, в том числе на:
- верошпирон — +1,6%,
- натрия хлорид — +1,5%,
- хлоргексидин — +0,7%,
- эналаприл — +0,7%,
- аскорбиновая кислота — +0,6%,
- дротаверин (но-шпа) — +0,6%,
- супрастин — +0,6%,
- беталок 30к — +0,5%,
- лоперамид — +0,5%,
- омепразол — +0,5%,
- панкреатин — +0,5%,
- салициловая кислота — +0,5%.
Снизились цены на парацетамол (-0,5%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились: на бинты +0,8%, корригирующие очки +0,7%, шприцы одноразовые +0,5%.
Фото: 123rf.com