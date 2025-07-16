Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП на 0,4% в июне

В июне цены на ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно мая, следует из опубликованной Росстатом статистики. Все они дорожают третий месяц подряд. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 0,8%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Июнь 2025 г. к I полугодие

2025 г.

к I полугодию

2024 г. Справочно июнь 2024 г. к I полугодие

2024 г.

к I полугодию

2023 г. маю

2025 г. декабрю

2024 г. июню

2024 г. маю

2024 г. декабрю

2023 г. июню

2023 г. 100,59 105,16 109,54 109,63 100,62 106,19 112,16 110,72

Источник: Росстат

За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,8%. В том числе:

валосердин — +2,2%,

меновазин — +1,8%,

канефрон Н — +1,6%,

левомеколь — +1,6%,

лизобакт — +1,6%,

граммидин — +1,5%,

нафазолин — +1,4%,

троксерутин — +1,3%,

гепариновая мазь — +1,2%,

корвалол — +1,2%,

мирамистин — +1,2%,

таурин — +1,0%,

йод — +0,9%.

Снизились цены на кардиомагнил (-0,7%).

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +0,4%, в том числе на:

верошпирон — +1,6%,

натрия хлорид — +1,5%,

хлоргексидин — +0,7%,

эналаприл — +0,7%,

аскорбиновая кислота — +0,6%,

дротаверин (но-шпа) — +0,6%,

супрастин — +0,6%,

беталок 30к — +0,5%,

лоперамид — +0,5%,

омепразол — +0,5%,

панкреатин — +0,5%,

салициловая кислота — +0,5%.

Снизились цены на парацетамол (-0,5%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились: на бинты +0,8%, корригирующие очки +0,7%, шприцы одноразовые +0,5%.

Фото: 123rf.com

pharmvestnik