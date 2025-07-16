Эксперты предложили меры для приведения госгарантий в соответствие с перечнем ЖНВЛП. Обзор

Президент Проектно-исследовательского института внедрения социальных инициатив Руслан Древаль предложил сместить сроки внесения в правительство проекта перечня ЖНВЛП с 15 октября на 15 сентября. «К сожалению, на сегодняшний момент практика показала, что процесс утверждения перечня ЖНВЛП происходит позже, чем предоставление Минздравом проекта постановления о государственных гарантиях, что вызывает некую рассинхронизацию и не позволяет обеспечить преемственность включения новых схем лекарственных препаратов в ПГГ», – пояснил спикер. По мнению Древаля, такая корректировка сроков поможет «нивелировать задержку, которая не позволяет синхронизировать постановление правительства с обновленным перечнем ЖНВЛП».

Представитель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв задал регуляторам вопрос о приведении в соответствие ПГГ на 2025 год с позициями обновленного перечня ЖНВЛП от января 2025 года. Директор Департамента экономики и цифровой трансформации здравоохранения Минздрава Казимир Яблонский, в свою очередь, отметил, что ведомство уже направило проект изменений в ПГГ в Правительство РФ – обновление программы ожидается в ближайшее время. С похожей просьбой поддержать включение в ПГГ на 2025 год 10 новых онкопрепаратов, погруженных в перечень ЖНВЛП в начале года, в ВСП обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой еще в конце марта.

Также Яблонский в ходе обсуждения указал на существующий в России механизм назначения врачебными комиссиями не причисленных к ЖНВЛП препаратов, который позволяет обойти случаи рассинхронизации федеральных и территориальных ПГГ с актуальными перечнями ЖНВЛП.

В ВСП обратили внимание и на необходимость возобновления заседаний рабочей группы при Минздраве по мониторингу правоприменительной практики Правил формирования перечней лекарственных препаратов.

Участники обсуждения подняли вопросы о сроках утверждения и ознакомления с редакцией списка, планируемой к утверждению, и попросили Минздрав разъяснить порядок включения эквивалентных лекарственных форм в перечень ЖНВЛП. Помимо этого, Минздраву РФ и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) представители отрасли предложили разъяснить порядок определения предельной отпускной цены препарата, автоматически включаемого в список, но отличающегося по лекарственной форме. В ответ на запрос спикеров директор Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко уточнила, что сейчас в разработке находится шаблон запросов и ответов для «эффективной коммуникации индустрии и регулятора». Клише планируется направить в ассоциации фармацевтических компаний для дальнейшего использования в работе.

Эксперты также предложили регуляторам усилить ответственность регионов, касающуюся формирования льготных территориальных перечней в объеме не менее, чем это предусмотрено списком ЖНВЛП. Гендиректор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава (ЦЭККМП) Виталий Омельяновский призвал детальнее отнестись к вопросам возмещения стоимости препаратов с несколькими показаниями к применению и рассмотреть возможность перехода к модели оплаты лекарств по конкретным показаниям. Сейчас, по сообщению эксперта, при погружении препарата в список ЖНВЛП проводится комплексная оценка, которая включает в себя фармакоэкономическое обоснование. Однако такой анализ осуществляется только по конкретному рассматриваемому показанию. Омельянсовский считает, что финансовая оправданность применения препарата с несколькими показаниями должна оцениваться для всех предусмотренных случаев применения.

В феврале 2025 года Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. По одному из них Минздрав до 1 июля 2025 года должен был включить в комиссию, отвечающую за формирование перечней лекарств для оказания медпомощи, представителей общественных пациентских организаций. В июне 2025 года Минздрав опубликовал проект правительственного постановления, в котором предусмотрено включение в профильную комиссию представителей Общественной палаты РФ.

Фото: Александра Альховская/Vademecum

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