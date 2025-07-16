В Подмосковье за 250 млн рублей появится производство реагентов для генетических исследований

Как сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, производственная площадка создаст 20 рабочих мест и станет частью стратегического направления в сфере фармацевтики и медицинских изделий.

Предприятие начнет выпускать реагенты на основе отечественных разработок, замещая иностранные аналоги, которые сейчас доминируют на российском рынке. На первом этапе «Алурон» будет работать по контрактной модели, а в перспективе – организует собственный научно-производственный цикл.

По словам генерального директора АО «Алурон» Олега Андруха, это лишь первый этап масштабного инвестиционного проекта. В дальнейшем планируется разработка и производство корпусных деталей, электронных блоков медицинских изделий, а также строительство фармацевтического комплекса по выпуску лекарств в форме лиофилизатов.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Алурон» зарегистрировано в Серпухове Московской области в 2023 году. В 2024 году компания показала убыток в 5,8 млн рублей.

Развитие медицинского и фармацевтического производства является одним из приоритетов Московской области. В марте 2025 года Правительство РФ утвердило подготовленное Минэкономразвития постановление по созданию новой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Московской области – «Большой Серпухов». В числе представителей фарммедпрома, как было указано в пояснительной записке к документу, вошло и АО «Алурон». Общий объем заявленных инвестиций всех участников зоны составлял 8 млрд рублей. По оценке Минэкономразвития, резиденты создадут почти 900 рабочих мест.

Развитие генетических технологий обозначено как приоритет и на федеральном уровне. В июне 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заключить дополнительное соглашение с ПАО «Роснефть» в рамках реализации Федеральной научно-технической программы по генетическим технологиям на 2019–2030 годы. Документ предусматривает в том числе поддержку разработки и запуска отечественного оборудования и реагентов для исследований в области геномики и медицинской генетики.