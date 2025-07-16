«Р-Фарм» проведет клинические исследования дженерика Mounjaro

Компания «Р-Фарм» получила разрешение на проведение I фазы клинических исследований (КИ) препарата тирзепатид для лечения сахарного диабета. Согласно данным из ГРЛС, планируется провести оценку сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности, фармакодинамики, безопасности и иммуногенности препаратов RB-030 и Mounjaro у здоровых добровольцев. Интеллектуальные права на тирзепатид изначально были защищены патентом, но, согласно Евразийской патентной организации (ЕАПО), в ноябре 2024 года по заявлению патентовладельца – американской Eli Lilly – он прекратил действовать на территории России.
В качестве организации, которая будет проводить исследование, «Р-Фарм» привлек, как указано в записи из ГРЛС, только одну компанию из Москвы – ООО «Рисерч Лаб». В КИ будут принимать участие 90 пациентов. Препарат представляет собой раствор для подкожного введения с дозировкой 10 мг/мл.
Mounjaro является антагонистом рецептора GLP-1, его применяют для лечения диабета II типа. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило Mounjaro в 2022 году, но в России он так и не был зарегистрирован. Действие патента на тирзепатид в РФ, как уточнили в ЕАПО, прервали в ноябре 2024 года.
Свои препараты на основе тирзепатида в России уже зарегистрировали «Промомед» и «Герофарм» под ТН Тирзетта и Седжаро соответственно.
В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы принял иск «Герофарма» к Eli Lilly, в котором отечественная фармкомпания потребовала выдать ей принудительную лицензию на препарат тирзепатид. Третьим лицом в деле выступает ЕАПО, вторым ответчиком – Роспатент. В «Герофарме» собственные исковые требования не комментируют.
Источник: ГРЛС
Фото: freepik.com/автор: freepik