Ушел из жизни академик РАН Виктор Гостищев

Виктор Гостищев родился 21 ноября 1937 года в селе Гостищево Белгородской области. В 1961 году окончил лечебный факультет Курского мединститута. По распределению для продолжения обучения его направили в Первый Московский Ордена Ленина медицинский институт (сейчас Первый МГМУ им. И.М. Сеченова).

На кафедре общей хирургии в медвузе прошел ординатуру, затем работал ассистентом, доцентом и профессором. С 1988 по 2018 год был заведующим кафедрой общей хирургии лечебного факультета в Сеченовском университете.

В 1993 году стал членом-корреспондентом РАМН, в 1999 году – академиком РАМН, в 2013 году – академиком РАН.

В 1980 году был руководителем медицинского госпиталя для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Алжире, в 1988 году – руководителем хирургической службы по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Спитаке в Армении.

Основное направление научной деятельности академика – проведение фундаментальных исследований в области хирургической инфекции костей, мягких тканей в торакальной и абдоминальной хирургии. Наиболее известные разработки Виктора Гостищева – оригинальная методика лапаростомии при гнойном перитоните, методики торакостомии и торакоабсцессостомии при гнойно-деструктивных заболеваниях легких, методика операции при гнойном сакроилеите.

На его счету более 20 изобретений и патентов, а также свыше 500 научных публикаций. Виктор Гостищев написал более 20 монографий и руководств по гнойной хирургии костей и мягких тканей, гнойной торакальной хирургии, гнойному перитониту или гнойным осложнениям панкреонекроза.

Виктору Гостищеву удалось создать собственную научную хирургическую школу – при его научном консультировании выполнено 27 докторских и более 80 кандидатских диссертаций. Академик был президентом Ассоциации общих хирургов РФ, членом правления Российского общества эндоскопических хирургов, Международного общества хирургов и Международной ассоциации гепато-панкреато-билиарной хирургии, а также заслуженным деятелем науки РФ. Награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы.

Редакция Vademecum выражает соболезнование родным, близким, коллегам и ученикам Виктора Кузьмича.

Фото: gkb1_pirogova/ВКонтакте

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