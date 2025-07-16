Дело бывшего главы ВСК о закупке томографа по завышенной цене направлено в суд

Андрея Белкова обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия).

Изначально дело возбудили в октябре 2023 года – тогда по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) cотрудники СК задержали гендиректора «Стройхимпроекта» и учредителя компании «Партнер Плюс» Елену Ляхович, а также ее главного бухгалтера Виктора Билько. Дело касалось приобретения томографа для лечебного центра. Белков проходил по делу свидетелем.

По данным следствия, закупка томографов проводилась в августе 2019 года по завышенным ценам. Тогда Белков был руководителем ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ВСК он возглавил в 2021 году). Госконтракт заключили с ООО «Партнер Плюс».

В СК отмечали, что заказчик планировал получить аппарат, произведенный немецкой компанией, но из-за санкций зарубежная компания отказалась бы предоставить томограф в оборонное ведомство. В связи с этим «Партнер Плюс» за 114 млн рублей приобрел медоборудование у официального поставщика немецкого производителя.

В результате госзаказчик выплатил по контракту 121 млн рублей, причем 7 млн рублей могли получить Ляхович и другие участники сделки. В действительности же, как указали в СК, реальная стоимость томографа, согласно договору, составляла 76 млн рублей.

Тверской райсуд 25 июля 2024 года избрал Андрею Белкову меру пресечения в виде заключения под стражу, срок ареста тогда не назывался. В открытом доступе информации, когда именно Белков покинул пост главы ВСК, нет. По данным СПАРК-Интерфакс на 26 июля, врио гендиректора ВСК числилась Дарья Морозова.