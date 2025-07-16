ЕС создаст резервы основных медтоваров на случай будущих кризисов

Европейский союз намерен создать запасы критически важного медицинского оборудования и вакцин на случай будущих кризисов в сфере здравоохранения, а также сформировать координационную сеть между странами ЕС. Такое решение последовало из-за негативного опыта, полученного в период пандемии COVID-19: государства — члены Европейского Союза столкнулись с системным дефицитом вакцин и средств индивидуальной защиты, пишет Reuters.

«Блок из 27 стран хорошо помнит уроки пандемии COVID-19, когда государства столкнулись с острой нехваткой вакцин и средств индивидуальной защиты. Нам необходима долгосрочная стратегия, гарантирующая постоянную доступность товаров первой необходимости для нормального функционирования общества», — заявил глава Европейского управления по борьбе с кризисами Хаджа Лахбиб.

По его словам, в рамках стратегии ЕС по формированию резервов и медицинских контрмер будет разработан перечень приоритетных позиций, включающий вакцины, лекарства, диагностические системы и средства индивидуальной защиты, для создания общеевропейского запаса.

Также к 2027 году ЕС удвоит финансирование программы подготовки готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в здравоохранении (HERA) до €200 млн ($234 млн). Она поддерживает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Кроме того, будет запущен акселератор медицинских контрмер — единая платформа для помощи компаниям в получении финансирования на разработку медицинских технологий.

Помимо этого, ЕС создаст общеевропейскую и глобальную систему мониторинга сточных вод, которая будет отбирать пробы в аэропортах для выявления очагов заболеваний и отслеживания динамики вспышек в режиме реального времени.

В рамках инициативы Medifence планируется сотрудничество с объединенной медицинской группой НАТО по разработке перечня медицинских контрмер двойного назначения (пригодных как для гражданских, так и для военных нужд).

ЕС также развернет единую координационную сеть с государствами — членами для согласования их инициатив и предотвращения дублирования финансирования. «Мы знаем, что некоторые страны уже создают собственные запасы, но отсутствует полная информация об их составе. Первоочередная задача — наладить обмен данными», — пояснил Лахбиб.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла международное соглашение о действиях в случаях пандемий. Оно устанавливает принципы, подходы и инструменты для лучшей международной координации. Документ был согласован после 3 лет переговоров, начавшихся на фоне пандемии COVID-19.

gxpnews