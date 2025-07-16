ФАС: «дочка» Amgen исполнила предупреждение службы

ООО «Амджен», дочернее предприятие одной из ведущих биотехнологических компаний, исполнило предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), изменив коммерческую политику и убрав необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера. Ведомство выдало компании предостережение в апреле после жалобы ООО «Компания Фармстор». Последняя заявила о необоснованном отказе ООО от заключения договора поставки ряда препаратов.

Речь, в частности, идет о противоопухолевом средстве «Вектибикс», антипаратиреоидном средстве «Парсабив», препарате «Пролиа» для лечения постменопаузального остеопороза, гиполипидемическом средстве «Репата», «Эксдживе», предназначенном для терапии рака костей и профилактики переломов у больных с этим заболеванием, а также препарате «Энплейт», стимулирующем тромбопоэз. В этих сегментах Amgen занимает доминирующее положение.

ФАС заявила, что выявила в коммерческой политике ООО «Амджен» «экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера». По мнению федеральной службы, ее действия могли содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство призвало компанию исключить указанные пункты из коммерческой политики, после чего пересмотреть решение по заявке ООО «Компания Фармстор».

В итоге, как отметила служба, указанные пункты исключили из коммерческой политики, «Амджен» также пересмотрела решение по заявке ООО «Компания Фармстор» на недискриминационных условиях.

В начале 2025 года ФАС несколько раз объявляла о масштабных проверках фармкомпаний, в том числе по обвинениям в картельных сговорах. Кроме того, в мае в рамках 32-го Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев отметил, что служба планирует проверки некоторых российских фармкомпаний из-за признаков необоснованного роста цен на лекарства. Так, он анонсировал проверки 21 компании по ценам на 18 препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП.

gxpnews