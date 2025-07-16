Минздрав хочет дождаться полного цикла менингококковой вакцины для включения в НКПП

В Госдуме прошло совещание по включению вакцины от менингококковой инфекции в Национальный календарь прививок. Представитель Минпромторга рассказала, что отечественные производители готовы выпустить свои вакцины в стадии готовой лекарственной формы в 2026 году, а по полному циклу — в 2027 году. В Минздраве считают, что необходимо дождаться полного цикла.

Комитет Госдумы по охране здоровья провел рабочее совещание на тему вакцинопрофилактики менингококковой инфекции, передает корреспондент «ФВ». Депутаты заявили, что вопрос включения менингококковой вакцины в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) надо решать в текущем году, так как от момента принятия решения до того, как вакцина попадет к пациентам, потребуется время.

Согласно Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года и плану ее реализации, утвержденных правительством в 2021 году, прививка от менингококковой инфекции должна быть включена в НКПП в 2025 году. В документе указано, что вакцина должна производиться на территории России как минимум в стадии готовой лекарственной формы (ГЛФ) с последующей локализацией субстанции.

На совещании замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева рассказала, что Минпромторг совместно с производителями иммунобиологических лекарственных препаратов уже несколько лет прорабатывает вопрос по разработке и локализации таких препаратов на территории России. Есть три ключевых разработчика: «Нанолек», «Петровакс» и ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

По словам Приезжевой, если вакцинировать население препаратом, который выпускается в стадии ГЛФ, то процесс можно запустить с 2026 года. Если речь идет о полном цикле, то это будет 2027 год. «От Минздрава мы получили общую годовую потребность, это в зависимости от схемы вакцинации либо 2,2 млн доз, либо 2,8 млн доз», — отметила она. По словам замминистра, этот объем обойдется государству от 5,5 млрд до 7,3 млрд руб.

Приезжева добавила, что до сих пор рассматривались два варианта включения менингококка в Нацкалендарь: либо ГЛФ в 2026 году, либо полный цикл в 2027 году. «Сегодня мы получили новую позицию Минздрава, они считают, что это должен быть только полный цикл», — сказала она.

Представитель Минпромторга обратила внимание, что производители инвестировали свои деньги в разработку этой вакцины, практически не использовали меры поддержки со стороны Минпромторга, поэтому им важно понимать, что продукция будет востребована. «По мнению Минпромторга, чем раньше вакцина от менингококка будет включена в национальный календарь, и это для производителей будет ориентиром, что эта вакцина действительно будет закупаться, тем лучше, тем увереннее будут себя чувствовать наши производители», — заключила Приезжева.

Директор департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко подтвердила, что вакцины должны производиться в России по полному циклу. «После этого мы готовы оперативно вносить изменения в существующее законодательство с дополнением нацкалендаря», — сказала она. Представитель Минздрава попросила производителей прислать в министерство актуальную информацию по срокам производства. Если сроки будут такие, о каких шла речь на совещании в Госдуме, то в начале следующего года Минздрав вернется к этому вопросу.

«Мы нацелены на то, чтобы произвести законодательные изменения, которые позволят нам ускорить использование менингококковой вакцины отечественных производителей в практике нашего здравоохранения», — заявил член Комитета по охране здоровья, академик РАН Александр Румянцев.

Фото: Госдума РФ

Елена Калиновская

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