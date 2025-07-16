ВОЗ включила в рекомендации препарат для профилактики ВИЧ раз в полгода

ВОЗ внесла в свои рекомендации инъекционный препарат Yeztugo, одна инъекция которого обеспечивает профилактику ВИЧ на полгода. Решение принято на фоне ожидаемого роста заболеваемости в Африке после сокращения помощи от США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендовала использовать инъекционный препарат Yeztugo (lenacapavir) от фармацевтической компании Gilead Sciences. Пресс-релиз об этом опубликован на официальном сайте.

Решение было объявлено на 13-й Международной конференции по СПИДу, проходившей в Кигали, столице Руанды. Это первое разрешенное к применению средство для доконтактной профилактики ВИЧ, которое вводится раз в полгода. Месяц назад его одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).