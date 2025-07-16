Госдума одобрила резервный механизм финансирования орфанных пациентов

Госдума приняла закон о передаче регионам дополнительных федеральных средств на закупку препаратов для лечения орфанных заболеваний. Речь о создании механизма резервного финансирования.

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект № 864824-8, которым вносятся изменения в ст.83 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Речь идет о закупках препаратов для заболеваний, закрепленных в постановлении правительства № 403 от 26.04.2012. В него входят 17 заболеваний, среди них — острая печеночная порфирия, нарушение обмена меди (болезнь Вильсона), незавершенный остеогенез.

Законопроект установит резервный механизм финансирования лечения орфанных заболеваний. Регионам, которые не могут самостоятельно закупить лекарства для орфанных пациентов, будут предоставлять дополнительные средства из федерального бюджета. Критерии, которые доказывают несостоятельность субъектов, определит правительство. Оно установит и порядок предоставления денежных средств. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.