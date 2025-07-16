Ассоциации производителей предлагают доработать порядок проведения аудита фармсырья

Минпромторг подготовил проект Регламента проведения аудита для подтверждения наличия сырья для производства лекарственных средств на территории государств-участников ЕАЭС. Документ призван решить проблему подтверждения происхождения остатков сырья, купленного несколько лет назад. Однако, по мнению профессиональных объединений фармпроизводителей, проект нуждается в доработке.

Минпромторг направил участникам фармрынка для обсуждения проект Регламента проведения аудита для подтверждения наличия сырья для производства лекарственных средств на территории государств-участников ЕАЭС. Он призван решить проблему, о которой отрасль говорит регулятору около года: сегодня на некоторых фармпредприятиях имеются трех-пятилетние запасы сырья, происхождение которого теперь сложно доказать. Это затрудняет получение статуса локального производителя и соответствующих преференций. Ассоциация «Лекмедобращение» направила свои предложения по улучшению документа, которые изложены на пяти страницах (имеется в распоряжении «ФВ»).

Закупленное несколько лет назад сырье теперь невозможно отразить в системе прослеживаемости фармсубстанций. Из-за того, что фармпредприятия не смогут получить сертификат СП 2.0 на серии лекарств, произведенные из этого сырья, то и претендовать на преференции правила «второй лишний» по этим позициям длительное время будут не в состоянии. Об этой проблеме участники рынка информировали регулятора еще в прошлом году. Для ее решения Минпромторг намерен проводить аудит остатков сырья. Как именно это будет происходить, прописано в проекте регламента, который 11 июля был направлен российским игрокам рынка.

В разделе регламента «Предварительный анализ и планирование» говорится, что аудиторы направляют производителю/участнику оборота сырья перечень запрашиваемых документов и сведений для подготовки к выездной проверке на основании полученного от производителя/участника оборота сырья перечня проверяемого сырья. На основании полученной документации формируется программа аудита. Она включает перечень конкретных проверок, которые будут выполнены.

По мнению членов ассоциации «Лекмедобращение», необходимо прописать сроки для всех этих процедур, в частности, когда аудиторская организация должна предоставить отчет и когда надо предоставить ей ответы, можно ли использовать для больших файлов сетевые хранилища передачи данных.