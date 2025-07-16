ЦБ готовит изменения в процедуру выхода на IPO

Банк России планирует подготовить изменения регулирования IPO. Регулятор учел итоги проведенных консультаций с участниками рынка. Центральный банк предлагает стандартизировать модельные документы и предоставлять аналитические и прогнозные показатели при проведении первичного публичного предложения.
Банк России опросил участников рынка (получено 350 комментариев) по вопросу использования модельной (типовой) документации, необходимой при проведении первичного публичного предложения (IPO). ЦБ подвел итоги опроса в опубликованном «Отчете об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций». Регулятор предложил стандартизировать модельные документы для проведения IPO, чтобы упростить и удешевить выход компаний на биржу. Противники стандартизации считают, что каждая IPO-сделка уникальна и требует гибкого подхода к оформлению.
«Участники рынка согласились с необходимостью адаптировать проспект ценных бумаг под нужды инвесторов, раскрывать информацию о подходах и принципах аллокации до начала публичного размещения, о фактическом распределении акций по его итогам, сведения об ограничении отчуждения (обременения) акций и о механизме стабилизации цены акций после IPO. А также подтвердили целесообразность определения ключевых элементов структуры годового отчета акционерного общества, чтобы повысить его информационную ценность», — говорится в отчете.
Самым спорным стал вопрос по раскрытию прогнозов деятельности эмитента, наличию независимых аналитических отчетов (не менее двух) об оценке справедливой стоимости компании при выходе на IPO, необходимости проверки и подтверждения достоверности и полноты информации в проспекте ценных бумаг и его подписания организаторами размещений.
«Эмитент будет привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по подготовке проспекта ценных бумаг и (или) размещению эмиссионных ценных бумаг, для подтверждения достоверности и полноты информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, и его подписания. Ответственность лица, подписавшего проспект ценных бумаг, за недостоверную, неполную и (или) вводящую в заблуждение информацию должна стать дополнительной гарантией качества подготовки эмиссионной документации», — говорится в отчете.
Отчет содержит итоговые предложения Банка России по изменению регулирования публичных размещений акций с учетом проведенных консультаций с участниками рынка. На их основе регулятор планирует до конца 2025 года подготовить соответствующие изменения в действующее регулирование.
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