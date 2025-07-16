ЦБ готовит изменения в процедуру выхода на IPO

Банк России планирует подготовить изменения регулирования IPO. Регулятор учел итоги проведенных консультаций с участниками рынка. Центральный банк предлагает стандартизировать модельные документы и предоставлять аналитические и прогнозные показатели при проведении первичного публичного предложения.

Банк России опросил участников рынка (получено 350 комментариев) по вопросу использования модельной (типовой) документации, необходимой при проведении первичного публичного предложения (IPO). ЦБ подвел итоги опроса в опубликованном «Отчете об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций». Регулятор предложил стандартизировать модельные документы для проведения IPO, чтобы упростить и удешевить выход компаний на биржу. Противники стандартизации считают, что каждая IPO-сделка уникальна и требует гибкого подхода к оформлению.

«Участники рынка согласились с необходимостью адаптировать проспект ценных бумаг под нужды инвесторов, раскрывать информацию о подходах и принципах аллокации до начала публичного размещения, о фактическом распределении акций по его итогам, сведения об ограничении отчуждения (обременения) акций и о механизме стабилизации цены акций после IPO. А также подтвердили целесообразность определения ключевых элементов структуры годового отчета акционерного общества, чтобы повысить его информационную ценность», — говорится в отчете.