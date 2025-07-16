Федеральной регуляторикой маркировки лекарств и медизделий займется спецкомиссия

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке создания и утверждения нормативных правовых актов в сфере маркировки товаров, включая лекарства и медизделия. В частности, регламент подразумевает передачу полномочий по рассмотрению тематических НПА от Правительственной комиссии по проведению административной реформы к Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, созданной еще в 2015 году. В указе уточняется, что изменения в процессе формирования и корректировки правовой базы в сфере маркировки связаны с «недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших организаций».
Цель нововведений – «защита экономического суверенитета РФ», а также «совершенствование государственного управления в сфере противодействия незаконному ввозу, производству и обороту контрафактной продукции». Подписанный Путиным документ вступает в силу 15 июля 2025 года.
Согласно новому акту, порядок внесения в Правительство РФ проектов документов, которые могут изменить правила маркировки, также будет устанавливать сама государственная комиссия. Разработанные ею правовые акты смогут вступить в силу вне временных рамок, установленных в № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ». Согласно ФЗ, требования должны вступить в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после официального опубликования нормативного правового акта.
Самой государственной комиссии теперь будет также позволено формировать подкомиссию, которая будет заниматься регуляторикой в сфере маркировки.
Издание «Коммерсантъ» связывает появление указа с заявлениями президента США Дональда Трампа о готовности ввести вторичные 100-процентные пошлины в отношении продукции из России, если урегулирования по Украине не удастся достичь в течение 50 дней.
Сейчас маркировке в России подлежат, помимо лекарств, БАД, технических средств реабилитации (ТСР), алкогольные и безалкогольные напитки, обувь, фотоаппараты и другие товары. Обязательная маркировка БАД и ТСР началась 1 сентября 2023 года, лекарств – 1 июля 2020 года.
Источник: Официальное опубликование правовых актов