Федеральной регуляторикой маркировки лекарств и медизделий займется спецкомиссия

Цель нововведений – «защита экономического суверенитета РФ», а также «совершенствование государственного управления в сфере противодействия незаконному ввозу, производству и обороту контрафактной продукции». Подписанный Путиным документ вступает в силу 15 июля 2025 года.

Согласно новому акту, порядок внесения в Правительство РФ проектов документов, которые могут изменить правила маркировки, также будет устанавливать сама государственная комиссия. Разработанные ею правовые акты смогут вступить в силу вне временных рамок, установленных в № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ». Согласно ФЗ, требования должны вступить в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после официального опубликования нормативного правового акта.

Самой государственной комиссии теперь будет также позволено формировать подкомиссию, которая будет заниматься регуляторикой в сфере маркировки.

Издание «Коммерсантъ» связывает появление указа с заявлениями президента США Дональда Трампа о готовности ввести вторичные 100-процентные пошлины в отношении продукции из России, если урегулирования по Украине не удастся достичь в течение 50 дней.

Сейчас маркировке в России подлежат, помимо лекарств, БАД, технических средств реабилитации (ТСР), алкогольные и безалкогольные напитки, обувь, фотоаппараты и другие товары. Обязательная маркировка БАД и ТСР началась 1 сентября 2023 года, лекарств – 1 июля 2020 года.