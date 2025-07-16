Суд признал банкротом еще одно связанное с аптечной сетью A.v.e юрлицо

Как указано в материалах АС Москвы, еще в марте 2024 года заявление о признании должника несостоятельным было признано обоснованным, в отношении компании введена процедура наблюдения, а временным управляющим суд назначил Виталия Афендикова. Последний в отчете указал, что «восстановление платежеспособности должника невозможно». В решении АС Москвы подчеркивается, что задолженность «МРФК» перед кредиторами составляет более 2 млн рублей, а обязательства не исполнялись более трех месяцев.

Конкурсное производство в отношении «МРФК» введено сроком на шесть месяцев – до 1 декабря 2025 года.

ООО «МРФК», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в декабре 2016 года в Москве. До февраля 2019 года совладельцами компании выступали Саганелидзе и Кинцурашвили, однако позднее по 5% компании перешло Аркадию Затковскому и Евгению Сокольскому. В августе 2021 года бенефициаром «МРФК» стал Алексей Красильников – ему перешла доля в 90%. В последней доступной бухгалтерской отчетности за 2022 год зафиксирована нулевая выручка, в 2021 году товарооборот компании составил 186,5 млн рублей. В 2021 году чистый убыток оценивался в 81 млн рублей, в 2022 – в 41,4 млн рублей.

В картотеке дела о банкротстве в качестве кредиторов «МРФК» значится 16 компаний и госучерждений.

Аптечная сеть A.v.e основана бывшими топ-менеджерами и совладельцами группы «36,6» Владимиром Кинцурашвили и Иваном Саганелидзе в 2018 году. Уже в 2019 году оператор, принадлежавший «МРФК», занял 62-е место в годовом рейтинге Vademecum ТОП200 аптечных сетей с показателями выручки в 1,8 млрд рублей и 59 точками. В 2020 году A.v.e продемонстрировала товарооборот в 1,9 млрд рублей и остановилась на 68-й строчке рейтинга. В 2021 году показатель снизился до 1,3 млрд рублей, а позиция в ТОП – до 96-го места. В 2023 году аптечная сеть вошла с 10 точками и годовой выручкой в 607 млн рублей. В этом году индивидуальный предприниматель Юлия Богданова подала иск о банкротстве ООО «А.в.е», на тот момент управляющего брендом.