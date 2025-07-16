«Альфасигма Рус» трансформирует бизнес-процессы с помощью МДЛП

В российском представительстве итальянского фармпроизводителя стали применять систему МДЛП с января 2024 года, после того как убедились, что все препараты без маркировки «вымылись» с рынка.

«Плюсами такого шага стала появившаяся возможность детализации информации до уровня аптеки, высокая степень достоверности и оперативности получаемых данных, – прокомментировал Алексей Мартынов. – Кроме того, можно отследить серию препарата, вести его трекинг, знать, где упаковка находится, когда выбывает. Среди минусов – проблемы с остатками и сроками годности».

Хорошо настроенная экспертом компании система сбора, обработки и анализа данных МДЛП позволила более оперативно и эффективно оценивать наличие препаратов по всей стране, обеспечивая доступность необходимых лекарств нуждающимся пациентам.

«Оценка текущей ситуации «в полях» также отличается высокой точностью по географии: есть возможность отследить продажу из аптеки или использование в медорганизации, построить индексы дистрибуции и отслеживания остатков», – резюмировали в «Альфасигма Рус».

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