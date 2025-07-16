Ушел из жизни президент СПбГМУ Николай Яицкий

Николай Яицкий в 1963 году окончил Донецкий медицинский институт, затем поступил в аспирантуру при Институте онкологии АМН СССР. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Флебография таза в диагностике распространенности рака прямой кишки»

В СПбГМУ работал с 1968 года – сначала был ассистентом, а в 1978 году стал доцентом. После защиты докторской диссертации на тему «Хирургическая тактика при осложненном клиническом течении рака ободочной кишки» в 1984 году его избрали профессором кафедры хирургических болезней стоматологического факультета.

В 1988 году стал ректором медвуза и занимал пост в течение 20 лет. Под его руководством были разработаны новые программы преподавания фундаментальных и клинических дисциплин, открыты новые факультеты, курсы и кафедры, НИИ, клинические лаборатории и отделения.

В 2004 году Николай Яицкий стал действительным членом РАМН, в 2006 году – членом президиума РАМН, а в 2013 году его избрали академиком РАН (отделение медицинских наук). Он был членом коллегии Комитета по здравоохранению, президентом отделения Российской медицинской ассоциации, членом президиума Научного совета РАН по колопроктологии. С 2008 года был президентом СПбГМУ.

Одним из основных направлений его научной деятельности было создание системы предоперационной подготовки больных с запущенными и осложненными формами рака толстой кишки. Он также является разработчиком оригинальных технологий восстановления кишечной непрерывности (способ бесшовного колоректального анастомоза). Исследования затронули и сферу генетических нарушений при опухолевых поражениях толстой и прямой кишки.

Николай Яицкий внес вклад в изучение острых воспалительных процессов в поджелудочной железе и разработку лечебно-тактической концепции острого деструктивного панкреатита. Помогал в подборе оптимальных диагностических алгоритмов и методов эндовидеохирургического лечения панкреонекроза. За разработку и реализацию современной стратегии хирургической реабилитации больных в онкопроктологии в 2003 году ему присудили премию Правительства РФ в области науки и техники.

Автор свыше 300 научных работ. Написал пять монографий, среди которых – «Опухоли кишечника», «Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки», «Острый панкреатит». Под его руководством защищены 5 докторских и 30 кандидатских диссертаций.

Редакция Vademecum выражает соболезнование родным, близким, коллегам и ученикам Николая Антоновича.