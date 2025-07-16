В Подмосковье запустят производство генетических реагентов

Российская компания «Алурон» приступила к сертификации производства реагентов для проведения генетических исследований на новом заводе в Серпухове, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Продукцию планируется использовать для ранней диагностики заболеваний и скрининга будущих родителей на этапе подготовки к беременности. Она позволит заместить импортные реагенты. В запуск проекта уже вложили 250 млн рублей.

«Компания уже запустила процесс сертификации производства реагентики как медицинских изделий и готовится к запуску производства в конце 2025 года», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Алурон» планирует выпускать реагенты на основе отечественных разработок в рамках контрактного производства. В последующем она планирует разработку своей продукции.

При этом запуск производства реагентов — это только первый этап инвестпроекта по высокотехнологичному производству отечественных инновационных медицинских изделий. Как отметил гендиректор «Алурона» Олег Андрух, компания также планирует освоить выпуск комплектующих для медоборудования и построить фармпроизводство лиофилизатов.

Развитие медицинского и фармацевтического производства является одним из приоритетов Московской области. В марте 2025 года Правительство РФ утвердило подготовленное Минэкономразвития постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Большой Серпухов» в регионе.

Сообщалось, что появление ОЭЗ позволит создать почти 900 рабочих мест. Помимо прочих предприятий, инвесторы заинтересованы в запуске производства лекарств, разработке системы для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов, а также создании отечественного оборудования для исследования ДНК.

gxpnews