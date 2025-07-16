ВОЗ рекомендовала новый препарат для профилактики ВИЧ от Gilead Sciences

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по лечению и профилактике ВИЧ и передающихся половым путем инфекций, одобрив применение Yeztugo (ленакапавир) от американской биофармацевтической компании Gilead Sciences. Это первый одобренный американскими регуляторами препарат для доконтактной профилактики ВИЧ, который требуется вводить всего дважды в год. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило его всего месяц назад.

Свое решение ВОЗ объявила на 13-й Международной конференции по СПИДу, проходившей в Кигали, столице Руанды. Организация приняла его на фоне ожидаемого роста заболеваемости в Африке после сокращения помощи от США.

Ленакапавир — первый инъекционный препарат, обеспечивающий защиту в течение 6 месяцев. Он представляет собой высокоэффективную длительно действующую альтернативу ежедневным пероральным таблеткам и другим препаратам более короткого действия.

По мнению экспертов ВОЗ, доконтактная профилактика ВИЧ — ключевой компонент, необходимый для предотвращения эпидемии. Это революционный прорыв в защите людей из групп риска по ВИЧ, особенно тех, кто сталкивается с проблемами ежедневного приема препаратов, со стигматизацией или ограниченным доступом к медпомощи.

«Пока вакцина против ВИЧ остается недоступной, ленакапавир — это оптимальное решение: этот антиретровирусный препарат пролонгированного действия продемонстрировал эффективность в профилактике ВИЧ-инфекции у ключевых групп населения», — отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Кроме того, ВОЗ рекомендовала пациентам, переходящим на инъекционные формы доконтактной профилактики, использовать быстрые диагностические тесты для выявления ВИЧ (их выполнение занимает 30 минут). Организация также впервые одобрила инъекционные препараты каботегравир и рилпивирин в качестве альтернативы таблетированной терапии для взрослых и подростков с устойчивой вирусной супрессией, не имеющих активного гепатита В.

Также обновлены рекомендации по лечению mpox у ВИЧ-положительных пациентов и скринингу бессимптомных ИППП. Эти изменения позволят упростить схему лечения и улучшить раннюю диагностику сопутствующих инфекций.

Ежегодно число людей, живущих с ВИЧ, увеличивается на 1,3 млн человек. При этом более 70% новых случаев инфицирования регистрируется в странах Африки к югу от Сахары. Однако ситуация в регионе, и без того остающемся эпицентром эпидемии, рискует резко обостриться: в июне администрация президента США Дональда Трампа сократила финансирование программы PEPFAR, которая десятилетиями была ключевым инструментом борьбы с ВИЧ/СПИДом на континенте.

Благодаря этой инициативе только в 2024 году антиретровирусную терапию получили более 20 млн жителей континента. Теперь эксперты ООН прогнозируют, что сокращение поддержки приведет к катастрофическим последствиям. Так, по их данным, с 2025 по 2029 год число людей с ВИЧ-инфекцией может вырасти на дополнительные 6 млн, а смертность от СПИДа достигнет 4 млн случаев.

Ранее фармгигант Gilead Sciences объявил, что заключил трехлетнее соглашение с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией о безвозмездных поставках Yeztugo. В рамках этого партнерства производитель лекарств обеспечит необходимым количеством доз препарата до 2 млн жителей стран с низким и средним уровнем дохода. При этом компания подчеркнула, что реализует программу полностью без прибыли, покрывая лишь производственные затраты.

gxpnews