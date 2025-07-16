«Биннофарм Групп» вышла на рынок гинекологических препаратов

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») объявила о выходе на рынок женского здоровья с новой линейкой гинекологических препаратов. Один из них предназначен для лечения эндометриоза и уже поступил в аптеки. Еще четыре средства находятся на завершающем этапе регистрации или уже получили регистрационные удостоверения. Всего до конца 2030 года отечественный производитель намерен реализовать таких лекарств на сумму более 18 млрд рублей, сообщили GxP News в пресс-службе компании.

«Гинекологическая линейка продукции „Биннофарм Групп” в 2025 году — это пять специально разработанных препаратов, предназначенных для удовлетворения ключевых потребностей женского здоровья. <…> В ближайшее время постепенно представим на рынке остальные четыре препарата, а в 2026 году планируется вывод еще двух новых позиций, с последующим дальнейшим развитием ассортимента», — сообщила директор департамента продаж и продвижения «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская.

В компании добавили, что линейка разработана с учетом ключевых потребностей женского организма — от подросткового возраста до менопаузы. Для продвижения линейки производитель делает акцент на сотрудничестве с ведущими медицинскими ассоциациями и экспертами в области гинекологии.

Ранее «Биннофарм Групп» отчиталась за I квартал 2025 года, продемонстрировав значительный прирост экспортных продаж в денежном выражении — на 33%, до 1 млрд рублей. Показатель превысил темпы роста экспортного фармацевтического рынка на 19%. По итогам отчетного периода «Биннофарм Групп» стала лидером среди отечественных производителей лекарств в Киргизии, а также вошла в топ-3 в Казахстане, Грузии и Узбекистане.

gxpnews