Гомеопатия непобедима

В эпоху доказательной медицины гомеопатия, как ни странно, процветает. Почти половина врачей по-прежнему назначает гомеопатические препараты. При этом 15% специалистов делают это по просьбе самих пациентов, и доля подобных назначений растет. Опрос на сайте «Врачи РФ» показал, что мнения специалистов о включении этих препаратов в клинические рекомендации разделились почти поровну.

В 2017 году Российская академия наук признала гомеопатию лженаукой, выпустив меморандум «О лженаучности гомеопатии», в мае 2025 года Комиссия при РАН вновь раскритиковала этот метод лечения и потребовала исключить препараты из официальных документов Минздрава. Несмотря на это, лекарства без действующего вещества есть и в обновленных клинических рекомендациях, хотя и с пометкой о слабой доказательной базе.

На сайте «Врачи РФ» исследование об отношении медработников к гомеопатии проводили в 2023 году и в июне 2025-го. Два года назад гомеопатические препараты назначала ровно половина опрошенных медспециалистов. В этом году их немногим меньше: 46% врачей по-прежнему выписывают пациентам такие средства. Причем 13% из них делают это из-за наличия препаратов в клинических рекомендациях, еще 13% просто потому, что сами верят в эффект терапии. Еще 15% респондентов назначают гомеопатические препараты по просьбе пациентов. В 2023 году на это соглашались только 7% врачей. Не рекомендуют принимать гомеопатические препараты 54% респондентов, в 2023 году таких было 47%.

Их тех, кто выступает за гомеопатию, почти половина говорит о ее «пользе» из-за эффекта плацебо. Чуть больше трети отрицают какие-либо эффекты гомеопатических препаратов, считая их пустышками. В 2023 году гомеопатию в качестве плацебо или моральной поддержки назначали 11% врачей. Некоторые респонденты так описали свои мотивы назначать гомеопатию:

«Гомеопатические препараты способствуют излечению. Разумеется, врач должен иметь соответствующие знания в области молекулярной биологии и патофизиологии и хорошо понимать, на каких этапах патогенеза что назначать. Аллопатический и гомеопатический подходы не конфликтуют, а взаимно дополняют друг друга».

Были и такие суждения:

«Как ни крути, есть реально работающие гомеопатические препараты, люди же как-то лечились до развития химической промышленности».

А вот по поводу присутствия гомеопатических препаратов в клинических рекомендациях мнения респондентов разделились практически поровну: 51% считает, что гомеопатии там быть не должно, почти треть (31%) однозначно за ее присутствие, а еще 14% респондентов тоже хотели бы видеть гомеопатические препараты в клинических рекомендациях. Правда, лишь ради спокойствия врачей и пациентов.

Методология: опрос проводился с 6 по 23 июня 2025 года на сайте «Врачи РФ». Участие в нем приняли 715 человек: 450 врачей терапевтических специальностей, 171 — хирургических, 27 главных врачей и организаторов здравоохранения, 67 респондентов не являются клиницистами. 46,8% работают в бюджетном здравоохранении, 34,9% — в частных клиниках, 17,3% врачей совмещают прием пациентов в государственных и частных медучреждениях. 1% респондентов не практикует в связи с выходом на пенсию. В аналогичном исследовании 2023 года приняли участие 1100 врачей.

gxpnews