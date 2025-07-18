ФАС согласовала цену на отечественный рисдиплам вдвое ниже оригинального

ФАС согласовала цену на отечественный рисдиплам от компании «Промомед». Он будет стоить на 48% дешевле оригинального «Эврисди» от Roche, на который действует патент. Первым дженериком был препарат от Jodas Expoim, но затем РУ и согласованная цена на него была отозвана.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала стоимость отечественного рисдиплама от «Промомеда». Оригинальный препарат «Эврисди» для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) выпускает швейцарская Roche. Цена за упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 мг/мл у дженерика — 311 887 руб. — это на 48% меньше по сравнению с оригинальным препаратом (605 605 руб.).

«Эврисди» (МНН рисдиплам) был впервые зарегистрирован в России в 2020 году и тогда же получил орфанный статус. Он используется для лечения СМА 1-го и 2-го типов у взрослых и детей с двух месяцев. В США и Европе «Эврисди» одобрен для лечения СМА у детей с рождения. В 2022 году препарат вошел в Перечень ЖНВЛП. РУ на оригинальный рисдиплам принадлежит компании Roche. Патент действует до 2035 года.

Первым зарегистрированным в России дженериком «Эврисди» был «Диплам» производства компании Jodas Expoim. Минздрав выдал регудостоверение на лекарство в декабре 2024 года, а в апреле 2025 года его действие было приостановлено. При этом в мае ФАС согласовала предельную стоимость препарата в 363,4 тыс. руб., что на 40% дешевле «Эврисди». Но спустя месяц ФАС отменила свое решение о согласовании предельной отпускной цены.

Второй дженерик был зарегистрирован в мае этого года под названием «Рисдиплам» компанией «Промомед Рус».

В марте 2025 года компания «Герофарм» подала иск к PTC Therapeutics и Roche о выдаче принудительной лицензии на препарат по ст.1362 ГК РФ, которая предусматривает выдачу лицензии в случае, если изобретение не используется или недостаточно используется. В российской компании считают, что есть риск дефектуры препарата. В Roche заявили, что полностью покрывают потребности государства в препарате.

Фото: 123rf.com

pharmvestnik