Чиновники Минздрава Чувашии фиктивно выписывали «Ксарелто», чтобы скрыть зависшие остатки

Прокуратура Чувашии по итогам проверки установила, что должностные лица регионального Минздрава фальсифицировали данные о выдаче «Ксарелто», чтобы скрыть его просрочку в запасах.

Прокуратура Чувашии совместно с региональным УФСБ провела проверку в региональном Минздраве. Выяснилось, что в ноябре 2021 года за 11 млн руб. был закуплен «Ксарелто» для лечения в том числе пациентов с COVID-19. К концу февраля 2024 года на складах ГУП «Фармация» оставалось не менее 405 упак. на сумму около 900 тыс. руб., срок годности которых истекал в мае того же года.

Установлено, что на основании заключенного контракта в ноябре 2021 года в Чувашии был закуплен лекарственный препарат с торговым наименованием «Ксарелто», предназначенный в том числе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, на общую сумму более 11 млн руб.

Представители Минздрава, «желая приукрасить действительное положение дел, улучшить свои статистические показатели», дали указание внести в республиканскую медицинскую информационную систему заведомо ложные записи. Они выписали препарат «задним числом» пациентам, которые на самом деле лекарство не получали и за медицинской помощью не обращались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий (п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ) и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру (ч.4 ст.274.1 УК РФ).

Фото: t.me/chuv_prok