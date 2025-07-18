Трамп объявил о пошлинах на фармпродукцию

Трамп заявил о планах ввести пошлины на фармацевтическую продукцию в конце июля. У компаний будет год, чтобы перенести производственные мощности в США, после чего таможенные сборы на импорт вырастут до 200%.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести тарифы на фармацевтическую продукцию в конце этого месяца. Об этом пишет Bloomberg.

Возвращаясь в Вашингтон после участия в саммите по искусственному интеллекту, он сообщил журналистам, что вначале пошлины будут небольшими — компаниям дадут около года для перенесения производства в США. Затем последует значительное повышение ставок, подчеркнул американский глава.

В начале июля на заседании кабинета министров Трамп упомянул, что таможенные сборы на лекарства и сырье для них могут вырасти до 200%.

Статья 232 Закона о расширении торговли США позволяет президенту вводить тарифы на товары, если их импорт представляет угрозу национальной безопасности. В апреле этого года министерство торговли страны начало оценивать риски, связанные с ввозом медикаментов из-за рубежа.